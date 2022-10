Mette Frederiksen torna-se a primeira-ministra mais nova de sempre na Dinamarca e a segunda mulher no cargo

A social-democrata Mette Frederiksen toma posse esta quarta-feira como primeira-ministra da Dinamarca, tornando-se a segunda mulher a ocupar o cargo e a chefe de Governo mais nova de sempre no país. “É com enorme prazer que posso anunciar que, após três semanas de negociações, temos uma maioria para formar um novo Governo”, disse Frederiksen, de 41 anos, citada pela Deutsche Welle.

Frederiksen referiu que o seu Governo contará, além dos sociais-democratas, com o apoio do Partido Popular Socialista, do Partido Social Liberal e da Aliança Vermelha e Verde. Parte do acordo governamental prevê a promulgação de legislação que reduzirá as emissões de dióxido de carbono em 70% na Dinamarca durante a próxima década.

“Não sabíamos que isto iria funcionar quando começámos as negociações. São quatro partidos com histórias e atitudes muito diferentes”, sublinhou.

Sociais-democratas venceram eleições em que extrema-direita se afundou

A campanha dos sociais-democratas para as eleições legislativas do início do mês incluiu promessas de acabar com a austeridade e aumentar os gastos com programas de assistência social. O partido, integrado no chamado “bloco vermelho”, de esquerda, conquistou 48 dos 179 assentos no Parlamento, enquanto o Venstre, o Partido Liberal da Dinamarca (do primeiro-ministro demissionário), parte do “bloco azul”, de direita, arrecadou 43 assentos.

O Partido Popular Dinamarquês (de extrema-direita), que apoiou sucessivos Governos minoritários de direita em troca de políticas de imigração mais restritivas, viu a sua votação afundar-se para menos de metade relativamente às legislativas anteriores, de 2015, passando de 37 para 16 deputados no Folketing (o Parlamento dinamarquês). Foi o seu pior resultado em mais de 20 anos.

O deslize desta formação coincidiu também com a emergência de dois outros partidos ainda mais extremistas, a Nova Direita (que conseguiu quatro assentos parlamentares) e o anti-islâmico Linha Dura (que falhou por pouco a entrada no Folketing).

Quase todos roubaram bandeira da imigração à extrema-direita

Segundo os analistas, a perda significativa de mandatos do partido de extrema-direita deve-se ao facto de quase todos os outros partidos terem adotado políticas de imigração mais restritivas, incluindo o vitorioso Partido Social-Democrata. No momento da votação, a senhora que se segue à frente do Governo disse: “Alguns eleitores sociais-democratas, que tínhamos perdido nos últimos anos e que não apoiavam a nossa política de migrações, estão a regressar desta vez”. No início dos anos 2000, ela própria sublinhava que a política do país naquela matéria era uma das “mais duras na Europa”.

Os principais partidos dinamarqueses organizam-se tradicionalmente em dois blocos: o “bloco vermelho”, de esquerda, e o “bloco azul”, de direita.

O bloco vermelho, formado por cinco partidos, é liderado pelos sociais-democratas, de centro-esquerda, que passaram os últimos quatro anos na oposição. O bloco azul está dividido em oito partidos, três dos quais recém-chegados. O principal é o pró-europeu Venstre, que governa a Dinamarca desde 2015 e foi o mais votado nas eleições para o Parlamento Europeu do mês passado.