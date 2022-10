Marshae foi baleada e perdeu a bebé que esperava. Enfrenta uma acusação por homicídio

Em Dezembro, duas mulheres do Alabama envolveram-se numa discussão. Marshae Jones, de 27 anos, estava grávida de cinco meses e terá sido ela a iniciar a troca de palavras, qualquer coisa a propósito do pai da sua bebé. A altercação subiu de tom e Jones acabou atingida a tiro por Ebony Jemison, de 23 anos, com um disparo no estômago, que levou à morte do feto.

A novidade neste caso é o facto de Jones ter sido esta quinta-feira formalmente acusada de homicídio involuntário, depois de essa acusação ter inicialmente sido formulada contra Jemison, que chegou a ser detida.

A reviravolta foi rápida e justificada logo na altura pelo facto de a polícia ter apurado que fora Jones a começar a discussão, considerando que a outra mulher apenas agiu em legítima defesa. Pertence a um agente a seguinte declaração: “A investigação mostrou que a única verdadeira vítima neste incidente foi a bebé por nascer. Foi a sua mãe que começou e continuou a briga que resultou na morte da sua própria filha por nascer”.

Como recordam as notícias publicadas esta quinta-feira, Danny Reid, da brigada de Pleasant Grove, acrescentava ainda que essa bebé não tivera escolha, tendo sido “arrastada para uma briga , numa situação em que contava com a mãe para a proteger”.

A decisão anunciada por um tribunal de júri (grand jury, segundo a expressão norte-americana) de Jefferson County está a causar indignação. Acontece numa altura em que o Alabama restringe ainda mais as condições para a realização de abortos - no mês passado o governador republicano Kay Ivey assinou a legislação que proíbe o procedimento em quase todos os casos, incluindo em casos de violação e incesto.

Acusadas por causa de abortos na sequência de acidentes

A luta do movimento anti-aborto é conseguir que a lei reconheça os fetos como seres humanos com plenos direitos constitucionais, o que sob a direção de promotores de justiça mais zelosos tem levado a que mulheres que sofreram abortos se transformem em alvos de investigações, sob a suspeita de intencionalmente terem causado dado aos bebés em gestação. Algumas vieram mesmo a ser acusadas, ainda que tenham perdido os bebés depois de acidentes de automóvel, tentativas de suicídio ou mesmo por tomarem Valium – mesmo que o filho tenha chegado a nascer e de boa saúde. Olhando as estatísticas, também se percebe que as mulheres negras são particularmente visadas nestes processos.

Uma das organizações a fazer-se ouvir contra a acusação a Marshae Jones - também ela uma mulher negra - é o Yellowhammer Fund, um grupo que no Alabama apoia e presta assistência financeira a mulheres que querem abortar.

“Comprometemo-nos a garantir que Marshae seja libertada, ajudando a que tenha uma representação legal e trabalhando para garantir que seja feita justiça perante os múltiplos ataques que enfrentou”, anunciou o grupo no Facebook.

De acordo com o anunciado, Jones deverá ser transferida para a prisão de Jefferson County, sob uma fiança de 50.000 dólares (44.000 euros).