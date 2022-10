Líbia. Forças aliadas do Governo garantem ter recuperado cidade estratégica a sul de Trípoli, tropas leais a Haftar negam

Forças aliadas do Governo de União Nacional da Líbia, reconhecido pelas Nações Unidas, afirmaram esta quinta-feira ter recuperado Gariam, uma cidade estratégica a sul da capital, Trípoli.

No entanto, forças leais ao general renegado Khalifa Haftar, que no início de abril lançou uma ofensiva para tomar a capital líbia, negam ter perdido a cidade. Gariam é a principal base avançada do autoproclamado Exército Nacional da Líbia, controlado no leste do país por Haftar.

Mustafa al-Mejii, um porta-voz das forças aliadas do Governo de Fayez al-Sarraj, disse à agência de notícias France-Presse que Gariam se encontra sob o “controlo total” daquelas forças, precisando que dezenas de militantes pró-Haftar foram mortos e pelo menos 18 foram feitos prisioneiros. O responsável disse ainda que se tratou de uma “vitória significativa” e que espera agora que as forças de Haftar “colapsem”.

Sala de operações tomada, veículos e equipamentos apreendidos

A reivindicação surgiu depois de o porta-voz das forças leais ao general renegado ter acusado “células adormecidas” de permitirem que as forças governamentais entrassem em parte de Gariam, sem, contudo, admitir a perda da cidade, que fica a cerca de 80 quilómetros de Trípoli.

Testemunhas no local contaram à agência Reuters que as tropas aliadas do Governo tomaram a principal sala de operações do Exército de Haftar naquela cidade, bem como veículos e outros equipamentos. Gariam alberga hospitais de campanha do autoproclamado Exército, tendo este montado uma base para helicópteros no exterior da cidade. É também através dela que chegam as provisões a partir do leste controlado pelo general.

Haftar tomou Gariam a 2 de abril e, dois dias mais tarde, lançou uma ofensiva sobre a capital líbia. A batalha por Trípoli já matou mais de 650 pessoas, entre militantes e civis, e provocou mais de 94 mil deslocados, segundo a Organização Mundial de Saúde.

As ligações suspeitas entre Paris e Haftar

Um mês depois do início da ofensiva, o primeiro-ministro líbio considerou que as tentativas de tomar Trípoli, além de “estúpidas”, punham “fim a qualquer esperança de acordo político”. Após um encontro em Paris com o Presidente francês, Emmanuel Macron, Al-Sarraj disse que Haftar “já não pode representar o leste” do país, sendo “preciso encontrar uma elite séria, política, de universitários e intelectuais, que sejam verdadeiramente os representantes do lado oriental”.

Durante um encontro no Palácio do Eliseu, o chefe do Governo líbio convidou França a “assumir uma posição mais clara” em relação ao futuro. Paris foi acusada de apoiar Haftar e de tolerar a sua ofensiva militar, acusações que as autoridades francesas rejeitam. “A posição francesa não é ambígua”, garantiu o Ministério das Relações Exteriores. Contudo, a rádio France Inter lembrou que o chefe da diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian, mantém excelentes relações com Haftar, antigo oficial que serviu Muammar Kadhafi antes de se exilar e voltar mais tarde como senhor da guerra no leste líbio.

Em turbulência desde a deposição e morte de Kadhafi em 2011, a Líbia tem pelo menos duas administrações rivais: um Governo estabelecido na capital e chefiado por Al-Sarraj e um outro na cidade oriental de Tobruque, alinhado com Haftar.