Espanha. Associação de vítimas da ETA acusa televisão pública e Governo espanhol de “branquear e servir de microfone” a terroristas

A decisão da televisão pública espanhola (RTVE) de entrevistar o líder do partido independentista basco EH Bildu, Arnaldo Otegi, na quarta-feira desta semana, continua a ser alvo de críticas, tendo o assunto sido abordado durante a homenagem anual do Congresso espanhol às vítimas de terrorismo. Uma das vozes mais críticas foi a da presidente da Fundação de Vítimas do Terrorismo, Marimar Blanco, que acusou a RTVE de servir “de microfone a um terrorista” e “branquear” os seus atos.

Durante a sua intervenção no Congresso dos Deputados e Senado, a responsável disse que jamais será admitida “uma comparação entre vítimas e assassinos da ETA” e que é preciso “lutar” contra aqueles que apresentam narrativas falsas dos acontecimentos, apelando a uma condenação efetiva da violência, sem zonas cinzentas.

Na quarta-feira, Arnaldo Otegi, antigo dirigente do movimento independentista Batasuna, braço político do grupo armado ETA, e uma das figuras mais controversas da política espanhola — os partidos nacionais de esquerda reconhecem o seu contributo dito essencial para a dissolução da ETA mas a direita não esquece a sua colaboração com a organização separatista — deu uma entrevista à RTVE em que se recusou a condenar firmemente a violência da ETA, limitando-se a salientar o “contributo” para a sua dissolução. “Contribuímos para o desaparecimento da ETA e isso é muito mais importante do que condenar a violência armada”, afirmou Arnaldo Otegi, explicando que essa “mudança de estratégia” deu-se depois de se ter percebido que “não eram necessárias armas para atingir objetivos políticos”.

Arnaldo Otegi criticado por não condenar a violência da ETA e falar em sofrimento necessário

O dirigente político recordou, ainda, ter escrito um livro durante os seis anos e meio em que esteve na prisão no qual afirmou que “lamentava profundamente ter, em alguma circunstância, causado mais dor às vítimas do que o necessário e do que aquele que tinham o direito de causar”. “Aceitamos a ideia de ter causado sofrimento ao país, embora não diretamente, porque nunca fomos militantes da ETA, antes porta-vozes de uma formação política que entendia que a luta armada era legítima”, afirmou Arnaldo, exigindo do Estado espanhol uma assunção da culpa e da “dor” causada à sociedade basca.

A defesa de um sofrimento necessário, a par da recusa em condenar a violência da organização armada, suscitaram várias críticas logo após a entrevista ter sido emitida. Partidos como o PP, o Ciudadanos e o Vox, assim como várias associações de defesa das vítimas do terrorismo, acusaram a televisão pública de “branquear” a esquerda independentista. Especialmente crítico mostrou-se o líder do Ciudadanos, Albert Rivera, acusando o líder independentista de humilhar as vítimas na televisão pública, “que vive do contributo de todos os espanhóis”.

Desagradada com a entrevista a Arnaldo Otegi, Maite Araluce, presidente da Associação de Vítimas de Terrorismo (AVT), acabou por cancelar a sua própria ida ao Canal 24 Horas, em que foi transmitida a entrevista. “A RTVE decidiu ser o altifalante de Otegi e as vítimas não merecem este escárnio”, afirmou, numa publicação partilhada no Twitter. Foram realizados protestos, inclusive às portas das instalações da televisão pública, e nas redes sociais circulou um apelo ao corte de audiências (#ApagónTVE).

Homenagem ficou também marcada por várias ausências

Por causa da entrevista, mas também pela presença, pela primeira vez, de membros do EH Bildu na homenagem às vítimas do terrorismo, justificada com o argumento de que é “importante apoiar todas as vítimas de todas as violências”, várias associações decidiram não estar presentes no Congresso, como é o caso da Dignidade e Justiça (outras já tinham anunciado que não iriam participar no evento). A filha da fundadora da AVT disse, aliás, que a homenagem, nas referidas condições, não constituía mais do que “uma legitimação social dos terroristas para que estes apoiem o Governo”, sendo por isso uma “farsa”.

Também nenhum representante do partido Vox compareceu à homenagem, tendo o seu líder, Santiago Abascal, justificado a ausência com o “branqueamento” de que tem sido alvo a ETA e a falta de transparência com que foram conduzidas as negociações entre o Governo e a organização armada. Segundo Abascal, isto tem permitido que o EH Bildu não condene os crimes cometidos e que os antigos membros do grupo que estão presos “não colaborem” no esclarecimento de investigações a homicídios que se mantêm pendentes.

Foram comentadas ainda a ausência de Pablo Iglesias, do Podemos, no Congresso, e a decisão de Gabriel Rufián, da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), de permanecer sentado durante o discurso da presidente da Fundação de Vítimas do Terrorismo, Marimar Blanco.