Atirador não identificado feriu duas pessoas frente a mesquita em Brest, França

Um atirador não identificado feriu esta quinta-feira a tiro um imã e outra pessoa em frente a uma mesquita em Brest, cidade no oeste de França, suicidando-se depois, anunciaram as autoridades francesas. O motivo do ataque está por esclarecer.

O estado de saúde dos dois feridos está a evoluir favoravelmente, adiantou um porta-voz da polícia. O Conselho Francês do Culto muçulmano (CFCM) anunciou, por sua vez, que o imã foi atingido com quatro tiros, dois no abdómen e dois nas pernas, enquanto o fiel, de 26 anos, ficou ferido nas mãos.

As informações sobre o ataque ainda são escassas, mas sabe-se que uma das vítimas é o controverso imã Rachid El Jay, mais conhecido por Rachid Abou Houdeyfa, segundo o jornal “Le Monde”.

O atirador chegou ao local num Renault Clio cinzento, que foi localizado mais tarde pelas autoridades em Guipavas, próximo de Brest. O atacante encontrava-se morto no interior da viatura e, segundo uma fonte policial, ter-se-à suicidado com um tiro na cabeça.

Apesar de ser conhecido pelas autoridades, o indivíduo nunca foi condenado nem tinha aparentemente ligações com movimentos de extrema direita, de acordo com a mesma fonte.

Segundo o “Le Fígaro”, vários meios de emergência foram mobilizados para o local após o alerta por volta das 16h (17 em Lisboa).

Entretanto, o ministro do Interior, Christophe Castaner, ordenou o reforço da segurança nos locais de oração em todo o país.

O gabinete dos procuradores que investigam casos de terrorismo anunciou que a situação está a ser avaliada para determinar se há motivos terroristas. A polícia judiciária já abriu entretanto um inquérito sobre o caso.