Tradutor de documentário sobre tráfico sexual condenado a pena de prisão

Um homem que serviu como tradutor e um dos produtores de um documentário sobre exploração sexual no Cambodja foi condenado a dois anos de cadeia por ter alegadamente incitado à discriminação no país. Ou, como disse o governo, por difamar o país e prejudicar a sua reputação.

No documentário, "A Minha Mãe Comprou-me", várias mulheres contam as suas histórias. Entre elas está uma que aparece ao lado de um jovem em uniforme escolar. A mãe conta que necessidades económicas a obrigaram a vender a virgindade da filha por mil dólares (880 euros) e a filha confirma.

Pouco depois de o documentário ser posto online, as duas foram interrogadas pelas autoridades e teriam admitido que foram pagas para mentir. Pelo menos é esta a versão oficial. Entretanto, Rath Rott Mony, o 'fixer' e tradutor do filme que é também um dos produtores, vendo-se ameaçado, fugiu para a Tailândia.

O seu objetivo era pedir asilo na Europa, mas o seu país apanhou-o primeiro. A Tailândia extraditou-o, e ele acabou condenado. Além da pena de prisão, terá de pagar o equivalente a 15,400 euros. Vários grupos de direitos humanos ficaram indignados.

A Human Rights Watch acusou as autoridades cambodjanas de tentarem esconder um dos efeitos mais nefastos da pobreza no país. O Comité Para a Proteção de Jornalistas, através de um representante, afirmou: "A verdadeira história é que o Cambodja passou de uma democracia multipartidária com media relativamente livres para uma ditadura de partido único que não aceita dissidências".

Outra das jovens entrevistadas no filme confirmou a veracidade das histórias e garantiu que Mony nada fez de errado. "O regime do primeiro ministro Hun Sen é que prejudicou a imagem nacional, não os media", disse o CPJ. Hun Sen encontra-se no poder há mais de três décadas.