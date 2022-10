Navio de socorro a migrantes perde apelo do Tribunal Europeu de Direitos Humanos

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) negou o apelo do capitão do navio de socorro Sea-Watch 3 para que um decreto de emergência permitisse aos 42 migrantes retidos no navio desembarcar em Itália.

“Itália não deixa que as regras sejam ditadas por uma ONG financiada por não-se-sabe-quem”, publicou o ministro do Interior daquele país, Matteo Salvini, na sua conta de Twitter, reporta esta quarta-feira o EuObserver.

Nesta terça-feira, o capitão do navio com bandeira holandesa ameaçou entrar ilegalmente em águas italianas para fazer desembarcar na ilha de Lampedusa os 42 migrantes que se encontravam há 13 dias no navio e, assim, acabar com aquela situação de limbo. Segundo o “Local.it”, o tribunal com sede em Estrasburgo recusou-se a intervir na questão, apelando contudo ao Governo italiano para que “continuasse a prestar todas as ajudas necessárias” ao migrantes vulneráveis.

A ONG alemã Sea-Watch tinha pedido ao TEDH que impusesse “medidas interinas” a Itália, alegando que poderia pedir a Roma que agisse rapidamente para pôr terno ao impasse de modo a “evitar violações dos direitos humanos sérias e irremediáveis”.

Dos 53 migrantes resgatados em 21 de junho pelo Sea Watch 3 ao largo da Líbia Itália acolheu 11 vulneráveis. Aos restantes, bem como ao navio, o ministro do Interior, Matteo Salvini, disse que poderiam ali ficar “até ao Natal ou Ano Novo”, que nunca seriam admitidos no país, lê-se no “Local.it”.