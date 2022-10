Militar da comitiva de Bolsonaro apanhado com 39 quilos de cocaína no aeroporto de Sevilha

Um militar da comitiva de Jair Bolsonaro foi detido pela Guardia Civil espanhola após ter sido apanhado com 39 quilos de cocaína dentro de uma mala. O homem de 38 anos fazia parte de um grupo que viajava para o Japão, mas que foi travado no aeroporto de Sevilha, no sul de Espanha, onde fez escala.

De acordo com “El Mundo”, tudo terá acontecido por volta do meio dia desta terça-feira (menos uma hora em Portugal continental). A polícia encontrou os 39 quilos divididos em 37 comprimidos, tendo sido o militar detido como suspeito de crime contra a saúde pública. O homem está detido à aguardar a atribuição de medidas de coação.

O grupo em que o militar estava inserido viajou antes do presidente brasileiro para preparar a sua chegada.

Entretanto, Jair Bolsonaro - que já se encontra a caminho do Japão e que até esteve em território português por alguns momentos - já pediu ao Governo brasileiro “colaboração imediata” com as autoridades espanholas para que as circunstâncias da detenção seja apuradas o mais rapidamente possível. Através do Twitter assegurou que o pedido já foi feito ao Ministro da Defesa.

Recordando que as Forças armadas brasileiras são compostas por “cerca de 300 mil homens e mulheres formados de acordo com os mais íntegros princípios de ética e moralidade”, Bolsonaro garante que se o envolvimento do militar se comprovar, este deve ser “julgado e condenado de acordo com a lei”.

Jair Bolsonaro está a caminho do Japão para participar na cimeira do G20, um encontro entre representantes das 20 maiores economias mundiais. “Trataremos das perspectivas para o comércio e os investimentos e de grandes temas da agenda mundial, como inovação, infraestrutura e novas matrizes energéticas”, assegurou o presidente brasileiro.