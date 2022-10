Iraque condena mulher indonésia a 15 anos de prisão por pertencer ao Daesh

A justiça iraquiana condenou uma mulher indonésia a 15 anos de prisão por pertencer ao autoproclamo Daesh.

Numa declaração emitida esta quarta-feira, o Supremo Tribunal refere que a mulher era casada com um membro da organização que morreu num ataque aéreo lançado pelas forças da coligação internacional liderada pelos EUA. Terá cruzado a Síria até a província de Nineva, no Iraque, em data não apurada.

Uma dúzia de cidadãos franceses foram nas últimas semanas condenados à morte por serem membros do IS. O Iraque deteve ou prendeu pelo menos 19 mil pessoas acusadas de ligações ao Daesh ou por outros crimes relacionadas com terrorismo. Mais de 3 mil foram sentenciadas à morte, de acordo com os números apurados pela AP no ano passado.