Human Rights Watch sobre centros fronteiriços nos EUA: “Lamentável. As condições são inaceitáveis”

Uma adolescente a cuidar de uma criança de quatro anos, desconhecida mas colocada na sua cela sem a companhia de qualquer familiar; um rapaz de 11 anos a tomar conta do irmão mais novo, entre dezenas de outros miúdos, partilhando uma outra cela; menores a dormirem sobre o cimento e a comerem há um mês o mesmo tipo de refeições - à base de “farinha de aveia instantânea, sopa também instantânea e burritos congelados”; e funcionários pouco empenhados em fazer o que quer que seja para libertarem os meninos e as meninas à sua guarda, para que voltem para a companhia dos seus pais ou familiares.

É terrível o retrato feito pela Human Rights Watch (HRW) após duas representantes da organização terem visitado na semana passada um dos centro de detenção fronteiriços onde os Estados Unidos mantêm as crianças que separam das famílias, ao abrigo da lei de imigração. Integradas numa equipa de advogados e médicos com a missão de avaliarem as condições em que se encontram estas crianças, Nicole Austin-Hillery e Clara Long são taxativas: “A situação que encontramos é inaceitável”.

O relato desta visita vem contado num artigo publicado pela CNN e reproduzido no próprio site da HRW. No caso dos irmãos enviados para a Patrulha Fronteiriça de Clint, “o mais novo estava calado e tinha o cabelo todo emaranhado, uma forte tosse seca e as calças cobertas de lama”, contam. “Os olhos fechavam-se pelo cansaço e, durante a entrevista que lhes fizemos, acabou por adormecer sobre duas cadeiras de escritório, encostadas para para formar uma cama, provavelmente a mais cómoda a que teve direito desde há várias semanas.”

Como prisões

Estes centros são como prisões, contam a diretora executiva e a investigadora senior da organização, encarregues de acompanhar o ‘dossiê’ EUA. “Sem contacto com familiares e sem acesso regular a banhos, roupa limpa, escovas de dentes ou camas adequadas”, muitas das crianças “estão doentes”.

O artigo lembra as declarações feitas pela advogada do Departamento de Justiça, Sarah Fabian, quando afirmou que a obrigação do Governo de garantir condições “de segurança e de higiene” para os meninos de famílias migrantes não significa ter de lhes fornecer artigos como sabonetes ou escovas de dentes.

Recorda também que, ao abrigo da legislação norte-americana, o tempo máximo de permanência nestes centros, e “nestas circunstâncias”, está limitado a 72 horas – arrasta-se agora, não dias, mas várias semanas.

Perante o cenário encontrado, “alguns dos momentos mais emotivos da nossa visita foram aqueles em que ouvimos os meninos e as meninas a falar com os seus paispela primeira vez, através do telefone de um advogado”, partilham as representantes da HRW. Como uma das raparigas entrevistadas, que “rompeu em lágrimas” quando lhe foi perguntado com quem viajara para os Estados Unidos. Explicou que chegara ao país com uma tia. Ao perceberem que no pulso trazia uma pulseira com a inscrição “US parent” (Pai/mãe nos Estados Unidos) e um número de telefone, a equipa fez a ligação, percebendo que os pais, “desesperados”, nada sabiam sobre o paradeiro da filha.

Na última contagem, fornecida aos jornalistas no fim de maio pelo secretário interino do Departamento de Segurança Interna, Kevin McAleenan, o organismo reconhecia ter 2.350 crianças não acompanhadas sob custódia, com o Governo de Trump a pressionar: o objetivo é conseguir mais dinheiro, para construir mais centros e com maior capacidade, argumentando com os números de chegadas às fronteiras.

O artigo termina com um apelo: “O Congresso deve tomar medidas, não aprovando a consignação de mais fundos para centros de detenção; exigindo, pelo contrário, que as agências de imigração deixem de separar as crianças dos seus familiares, exceto quando isso for benéfico para os menores; libertando essas crianças e permitindo que elas se reúnam com as famílias o mais depressa possível”. É preciso que elas “deixem de ser usadas como meio para deter os seus familiares”, sublinham as autoras.