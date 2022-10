Helicóptero aparece na estrada e leva um homem preso num engarrafamento enorme

A indignação nas redes sociais é rápida a disparar, e às vezes engana-se. É o que parece ter acontecido agora na Nigéria com uma cena passada durante um engarrafamento de quatro horas na via dita rápida entre Lagos e Benin.

A fila era enorme, e o tráfego não se movia. Foi então que, inesperadamente, surgiu um helicóptero que aterrou na via ao lado. Um homem que se encontrava num dos carros parados entrou nele e foi levado para fora do local.

O vídeo da cena rapidamente caiu na net, e uma das pessoas que o partilhou Julian Osula, um empresário especializado em produtos de luxo. "REAL LUXURY LIFESTYLE", escreveu ele na legenda. "O PODER DO DINHEIRO. APANHAR UM VIP QUE ESTÁ PRESO NO TRÁFEGO NA VIA RÁPIDA LAGOS-BENIN".

Por qualquer motivo, muita gente pensou que tinha sido ele o VIP. Osula rapidamente desmentiu, criticando o "COMPORTAMENTO IRRESPONSÁVEL" (também em maiúsculas) das pessoas que partilharam a história.

As autoridades entretanto fizeram saber que já tinham identificado o helicóptero e o seu condutor, e estavam a investigar o caso. Pouco depois, foi noticiado que o homem recolhido afinal não era um milionário, mas apenas alguém com pressão alta e que se tinha sentido mal.

Mesmo assim, é alguém suficientemente próspero para viajar com motorista. Foi este que ficou preocupado e deu o alarme. A empresa que opera o helicóptero diz que responder a chamadas de emergência não tem nada de invulgar.