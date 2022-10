Descobertos numa ilha do Pacífico dezenas de túmulos de marines da II Guerra Mundial

Vários túmulos, onde a organização History Flight acredita estarem depositados os corpos de mais de 30 marines norte-americanos mortos durante uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial, foram descobertas numa remota ilha do Pacífico, anunciaram as autoridades locais.

A organização sem fins lucrativos, cujo trabalho envolve a procura e identificação dos restos mortais de militares americanos desaparecidos em conflitos passados, localizou os túmulos no atol de Taraua (que agora faz parte da República de Kiribati), em março. A hipótese mais provável é a de que contenham os elementos do 6º Regimento que perderam a vida na última noite da Batalha de Taraua, em 23 de novembro de 1943.

Mais de 990 fuzileiros navais e 30 soldados foram mortos durante a sangrenta batalha, depois de os Estados Unidos terem lançado um ataque anfíbio à ilha ocupada pelos japoneses, a cerca de 2.300 milhas a sudoeste de Honolulu. Muitos foram mortos quando os barcos ficaram presos nos recifes durante a maré vazia, enquanto outros chegaram à costa, morrendo em brutais combates corpo-a-corpo, recorda um artigo da “Fox News”.

O elevado número de mortes obrigou a que os militares fossem enterrados no próprio lugar onde tombaram, em cemitérios improvisados, mas os túmulos foram removidos pela Marinha enquanto os soldados se apressavam a construir as pistas e outras infra-estruturas necessárias para os EUA avançarem com sua campanha no Pacífico.

A missão da History Flight começou em 2015, ano em que passou a contar com a ajuda do Departamento de Defesa para recuperar da ilha os restos mortais de mais de 272 militares. Alguns dos restos mortais foram inicialmente recuperados em escavações levadas a cabo no final dos anos 1940, mas muitos outros foram deixados para trás.

Enterrados como ‘desconhecidos’, a sua identificação requer agora a realização de exames, através de registos dentários, ADN e outras pistas.