Brexit no Halloween? Johnson: “Venha o que vier, pegar ou largar”. A menos que haja “acordo melhor”, contrapõe Hunt

O candidato à liderança do Partido Conservador e a primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse esta terça-feira que, com ele, o Reino Unido deixará a União Europeia (UE) a 31 de outubro, “venha o que vier, é pegar ou largar”.

Em entrevista à Talk Radio, Johnson desafiou o seu rival na disputa, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt, a assumir o mesmo compromisso. Hunt mostrou-se disponível para uma saída sem acordo, a menos que haja a “perspetiva de um acordo melhor”.

Relativamente à garantia de Johnson de um Brexit no Halloween “com ou sem acordo”, o chefe da diplomacia afirmou tratar-se de um “prazo artificial”, uma vez que poderá desencadear eleições se o Parlamento rejeitar uma saída sem acordo.

Debate “com base em factos e não suposições”

Entretanto, o ministro do Comércio Internacional, Liam Fox, voltou a criticar Johnson por este assegurar que o Reino Unido poderia continuar a negociar com a UE numa lógica de comércio livre mesmo num cenário sem acordo. Uma disposição do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio poderia ser usada para evitar tarifas durante dez anos, disse Johnson. Contudo, Fox, que apoia Hunt, sublinhou que isso exigiria o acordo da UE e que Bruxelas já deixou claro que não daria o aval. O governante defendeu que o debate público sobre o assunto fosse conduzido “com base em factos e não em suposições”.

Na véspera, Johnson reconhecera que precisaria da cooperação da UE para evitar a reposição da fronteira irlandesa ou de pesadas tarifas comerciais no caso de um Brexit sem acordo. “Não depende apenas de nós”, disse.

Ainda o caso da discussão com a namorada

O antigo chefe da diplomacia britânica continua sob escrutínio mediático após uma altercação com a namorada que levou os vizinhos a chamarem a polícia. Na sexta-feira, um vizinho afirmou ter ficado “assustado e preocupado” depois de ouvir gritos e estrondos vindos da propriedade que Johnson partilha com a namorada, Carrie Symonds. A polícia foi ao local e verificou que estavam todos em segurança, não registando qualquer infração.

Apesar dos contínuos apelos para explicar o que aconteceu, Johnson tem-se recusado a comentar. Uma sondagem realizada após o incidente mostra que o apoio ao antigo ministro entre os eleitores conservadores caiu para mais de metade, enquanto entre o eleitorado geral Johnson se encontra agora atrás de Hunt.

Novo acordo do Brexit exige alguém “de confiança”, diz Hunt

Hunt defendeu que o próximo primeiro-ministro deve ser alguém “de confiança” e que a habilidade para negociar um novo acordo para o Brexit era uma questão de “personalidade”. O candidato não se referiu, no entanto, diretamente ao seu adversário. Johnson já tinha dito que era “absurdo” questionar o seu caráter.

Os dois candidatos respondem esta quarta-feira a perguntas do público feitas através das contas de Facebook e Twitter do Partido Conservador.