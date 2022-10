Bolsonaro esteve em Portugal, mas só por alguns momentos

Jair Bolsonaro esteve em território português durante alguns momentos. O presidente brasileiro aterrou na Base Aérea Figo Maduro, em Lisboa, onde cumprimentou militares que ali se encontravam. A curta passagem foi documentada pelo chefe de Estado, que publicou um vídeo de alguns segundos no Twitter.

Bolsonaro fez escala em Lisboa, embora o destino final seja Osaka, no Japão, onde vai participar na cimeira do G20, um encontro entre representantes das 20 maiores economias mundiais. “Trataremos das perspectivas para o comércio e os investimentos e de grandes temas da agenda mundial, como inovação, infraestrutura e novas matrizes energéticas”, assegurou o presidente brasileiro.

Já esta quarta-feira, a comitiva que acompanha Bolsonaro até ao Japão foi notícia. Um dos militares foi apanhado no aeroporto de Sevilha, no sul de Espanha, com uma mala com 39 quilos de cocaína. O homem foi imediatamente detido pela Guardia Civil espanhola, refere o “El Mundo”, já pediu a “imediata colaboração” do Governo brasileiro com as autoridades.