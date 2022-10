A poluição do ar pode afetar o sistema reprodutor feminino. Esta é uma das principais conclusões de um estudo, que foi apresentado no Congresso da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e de Embriologia (ESHRE) que decorre até à próxima quarta-feira em Viena.

Segundo a equipa de investigadores da Universidade italiana de Modena e Reggio Emilia, as mulheres que vivem em regiões mais poluídas têm três vezes mais possibilidades de produzirem menos óvulos, refere o jornal “The Guardian”.

Mas isso não significa que venham a ter problemas de fertilidade, refere o estudo, acrescentando que isso depende também de outros fatores como a idade, a genética ou se a mulher é fumadora.

A conclusão teve como base a análise à hormona anti-mulleriana (AMH) em cerca de 1300 mulheres durante uma década, mais concretamente entre o início de 2007 e o outono de 2017.

Além disso, os investigadores observaram os níveis de poluição registados nas regiões onde residiam essas mulheres (PM2.5 e PM10) assim como o dióxido de nitrogénio.

Os especialistas alertam, contudo, que é preciso prosseguir com as investigações de forma a chegar a conclusões mais esclarecedoras sobre a relação da poluição com a fertilidade.