Mulher com idade mental entre 6 e 9 anos afinal pode ter um bebé, decide tribunal

Um tribunal superior em Londres decidiu que uma mulher com idade mental entre 6 e 9 anos afinal não terá de abortar o bebé de que está grávida, ao contrário do que tinha decidido outra juíza há dias. A urgência do caso tinha a ver com o facto de a gravidez já ir em 22 semanas, num país onde o limite para abortar é de 24.

O caso surgiu quando a mulher (cujo nome não é revelado) apareceu misteriosamente grávida. Os médicos e os serviços sociais entenderam que o aborto era a melhor solução para evitar o risco de ela ficar traumatizada, mas tanto a mulher como a sua mãe - que se ofereceu para tomar conta a criança - discordaram.

Num tribunal especial que toma decisões sobre pessoas com limitações mentais, a juíza Nathalie Lieven, depois de reconhecer a "imensa intrusão" que a sua decisão representava, ordenou o aborto em nome dos interesses da mulher, que anda na casa dos 20. "Acho que ela gostava de ter um bebé da mesma maneira que gostava de ter uma boneca bonita", explicou.

A reação da Igreja Católica e de organizações que defendem os direitos dos deficientes - os quais notaram que a situação da mãe não significa que o bebé vá ter as mesmas dificuldades de aprendizagem - não se fez esperar. E o tribunal superior também não demorou a inverter a decisão.

Os três juízes não forneceram imediatamente as razões que os levaram a rejeitar os argumentos de Lieven e dos médicos sobre os eventuais problemas psicológicos e comportamento de que a futura mãe poderá vir a sofrer. Entretanto, soube-se que mulher é oriunda da Nigéria e que a sua mãe era parteira lá.