“Maduro chamou-me cobarde e percebi que tinha de fazer alguma coisa”. Antigo chefe das secretas explica apoio a plano para derrubar o regime

O que leva um chavista e comunista de coração, poderoso chefe dos serviços secretos venezuelanos (SEBIN) a largar tudo e aceitar desempenhar o papel principal num esquema frágil e supervisionado pelos EUA para tirar Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, do poder? A questão tornou-se numa das principais, depois de fracassada a "auto-proclamação" de Juan Guaidó - apoiado por Washington e dezenas de outros países, incluindo Portugal - para derrubar Maduro no decurso da chamada “Operação Liberdade”. Várias suspeitas e hipóteses depois, é o próprio general e antigo chefe do Serviço Bolivariano de Inteligência da Venezuela, Manuel Ricardo Cristopher Figuera, quem fala sobre o assunto, numa entrevista ao jornal norte-americano “Washington Post”, realizada em solo colombiano pouco antes da partida para os EUA, agora local de refúgio e proteção.

Ao longo da entrevista, Manuel Cristopher Figuera faz várias revelações, umas dizendo respeito à proteção dada pelo governo a grupos ilegais no país, como o Exército de Libertação Nacional (ELN), considerada a última guerrilha da Colômbia, e à influência desmesurada de Cuba sobre a Venezuela e de Raúl Castro sobre Nicolás Maduro, outras sobre a corrupção e problemas endémicos do governo. “Nunca observei tão de perto a situação do país e a corrupção no governo como durante os seis meses que estive à frente do SEBIN”, afirma, dizendo ter percebido “rapidamente que Maduro é dono de um empreendimento criminoso” que envolve a sua própria família” e, em específico, o filho de 29 anos de Maduro, Nicolás Maduro Guerra. Figuera diz ter investigado as alegações a respeito de um empresa criada por um assistente do filho de Maduro, empresa essa que terá estabelecido um monopólio através da compra de ouro a pequenos mineiros no sul do país, a preços com desconto, e vendendo-o a preços elevados ao Banco Central venezuelano. Figuera esteve em vias de confrontar o Presidente venezuelano com a sua descoberta, mas foi travado e dissuadido a não fazê-lo por um assessor deste.

Outra dita descoberta do antigo chefe dos serviços secretos, fruto das suas investigações sigilosas, na sombra — um esquema de lavagem de dinheiro que envolvia o então vice-presidente, e atual ministro da Indústria, Tareck El Aissami. Se Maduro foi ou não confrontado desta vez, não se sabe, mas a verdade é que o caso veio a público e El Aissami (um dos muitos dirigentes políticos venezuelanos sancionados pelos EUA, que o acusam de tráfico de droga) negou tudo.

Guerrilheiros do ELN dispõem de bases no sul do país e têm como missão defender o país em caso de invasão, diz Figuera

Isto internamente, mas as revelações de Figuera são, como aqui dito, bem mais vastas. Uma delas diz respeito à existência de grupos ilegais a operar na Venezuela com a proteção do governo e que incluem membros do ELN. Segundo o ex-chefe dos serviços secretos, estes grupos dispõem de várias bases nas áreas mineiras do estado de Bolivar, no sul, e estão na primeira linha da defesa do país em caso de invasão por uma potência estrangeira. Também o grupo terrorista Hezbollah estará a operar em Maracay, Nueva Esparta e Caracas, gerindo aparentemente negócios ilícitos para financiar determinadas operações no Médio Oriente. “Percebi que não era suposto tocar em nenhum destes casos de narcotráfico e guerrilhas.”

Também a relação com Cuba causou muitas vezes estranheza e desconforto em Figuera devido à presença de cubanos entre o grupo mais próximo de Nicolás Maduro: 15 a 20 integrados na sua equipa de segurança pessoal (sendo alguns deles guardas militares), e três apelidados de “psicólogos”, que serviam como conselheiros especiais e analisavam os discursos público do presidente venezuelano. Num dos cortes de eletricidade que afetaram o país recentemente, Figuera encontrava-se numa reunião com Maduro quando o antigo presidente Raúl Castro lhe telefonou, prometendo enviar uma equipa de técnicos cubanos para tentar resolver o problema. “Castro era uma espécie de conselheiro para Maduro. Qualquer reunião seria interrompida se Raúl Castro telefonasse.”

“Foi aí que percebi que tinha de fazer alguma coisa”

De tudo isto se foi apercebendo o antigo chefe dos serviços secretos, dos negócios manchados, ligações ambíguas e prejudiciais, e decisões questionáveis, bastante questionáveis, como a de permitir a entrega de 30 mil armas ao ministro de Maduro responsável pelo sistema prisional, Iris Varela, que estaria a começar o seu próprio “exército privado” com prisioneiros e precisava de material. A decisão de agir tomou-a em abril, depois de uma conversa com Maduro; desabafou que o país se encontrava numa situação “deplorável” e sugeriu a realização de novas eleições (assim o reivindica também a oposição). O que lhe disse o Presidente? Chamou-lhe “cobarde”. “Foi aí que percebi que tinha de fazer alguma coisa.”

A oportunidade surgiu quando diante de si apareceu um físico e empresário venezuelano, com ligações ao governo mas também à oposição, em específico a Leopoldo López, e aos EUA, com um plano para derrubar Maduro, de nome Cesar Omaña. Figuera hesitou mas depois juntou-se. Grande parte do trabalho já estava a ser feito por venezuelanos ligados a negócios e a quem tinham sido impostas sanções pelos EUA devido a alegações de lavagem de dinheiro — pretendiam melhorar a sua situação económica e não viam outra forma de fazê-lo senão afastando Maduro.

O plano era simples, pelo menos na descrição, na prática implicava convencer o presidente do Tribunal Supremo da Venezuela, Maikel Moreno, a restaurar a autoridade da Assembleia Nacional, controlada pela oposição e cujos poderes foram esvaziados por Maduro, para que esta reconhecesse Guaidó como presidente interino. Em troca, Moreno terá pedido 100 milhões de dólares (cerca de 88 milhões de euros), que não se sabe se chegaram ou não às suas mãos mas a cuja entrega os EUA não se terão oposto, segundo algumas fontes (a versão oficial é que Washington só soube do dinheiro depois de fracassada a tentativa para derrubar Maduro).

O que também não se sabe é por que razão terá Moreno mudado de ideias a meio do processo, mas a verdade é que mudou. Começou por sugerir que ele é que deveria ser o presidente, e não Juan Guaidó, e a antecipação da data de concretização do plano, devido à possibilidade de Guaidó ser detido e haver um “banho de sangue” no feriado de 1 de Maio, também não lhe terá agradado. E no dia 30 de abril, dia em a Operação Liberdade ia cumprir finalmente o seu desígnio, tanto Moreno como outras figuras de topo do governo, desapareceram e mantiveram-se com os telemóveis desligados.

Figuera pensou entregar-se, a mulher, que já estaria em contacto com o FBI, convenceu-o a não fazer e a seguir as indicações da administração de Donald Trump, que já lhe teria retirado as sanções impostas. Isso mesmo fez, aterrou em Bogotá poucos dias depois e outros tantos a seguir nos EUA. Com o “Washington Post” falou num quarto de hotel e a dada altura da conversa disse estar “orgulhoso” do que fez. “Por enquanto, o regime ainda está à nossa frente, mas isso pode mudar rapidamente.”