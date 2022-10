Há uma nova lista a avaliar a reputação dos países. Portugal, como marca, subiu no ‘ranking’

Japão, Noruega e Suiça. Estes são os países com maior valor como marca, de acordo com a mais recente pesquisa da empresa de consultoria de marketing FutureBrand. A oitava edição do “FutureBrand Country Index”, que procura avaliar “o que transforma um país, fazendo-o passar de um simples ponto no mapa para um lugar onde se deseja morar, investir, visitar ou ao qual adquirir bens e serviços”, foi apresentada esta segunda-feira e baseia-se nas respostas de 2500 inquiridos, oriundos de 75 países.

Outra das conclusões aponta para o facto de o Reino Unido e os Estados Unidos da América terem perdido pontos em matéria de reputação nacional, fruto da atual turbulência política interna. Portugal aparece listado na 25ª posição.

Face ao relatório anterior, lançado em 2014, o índice de 2019 usou como base – pela primeira vez - os 75 países com maior produto interno bruto (PIB), reordenando-os de acordo com critérios diferentes do âmbito socioeconómico. Uma das principais constatações foi a de que, na hora de avaliar a reputação de um país, os entrevistados tendem cada vez mais a valorizar aspetos como as preocupações ambientais, a qualidade de vida e o respeito por valores como a tolerância e o respeito pelo outro.

Não espanta, assim, que o pódio esteja reservado a nações conhecidas por oferecerem maior acesso a cuidados de saúde, educação e salários menos desiguais, o que se traduz na ideia de que viver bem está ao alcance da maioria.

No topo, o Japão é repetente, com a Noruega a subir quatro posições, enquanto a Suiça caiu uma, para o terceiro lugar. Seguem-se a Suécia, que mantém o quarto posto; a Finlândia (subiu oito); e a Alemanha, que regista uma queda de três lugares.

Listado na 46ª posição no que toca ao PIB, Portugal fica bem acima na tabela que mede o seu valor como marca – o 25º lugar representa, além do mais, uma subida de dois lugares face a 2014.

Eslováquia subiu 24 lugares

Ainda em matéria de subidas, oito dos 10 países no ‘top ten’ são nações europeias (além do Japão a exceção é o Canadá, no oitavo lugar), merecendo referência as ascenções consideráveis da Eslováquia, Perú, Hungria, Turquia e Roménia - isto apesar de alguns destes países terem estado envolvidos em períodos políticos bastante conturbados nos anos mais recentes.

O caso da Eslováquia é paradigmático, consideram os autores da pesquisa: ocupa a 35ª posição, o que equivale a uma subida de 24 lugares, conquista que é atribuída a factores como a beleza natural do país, o seu índice de qualidade de vida e também pela criação do chamado ‘salário digno’.

Em sentido inverso, as descidas penalizam países com claras divisões políticas internas. São os casos do Reino Unido, que caiu sete posições, ocupando agora a 19ª; e também dos EUA, no lugar 12, cinco posições abaixo do que conquistara no índice anterior. Ambos os países são agora vistos como destinos “menos convidativos para turistas, visitantes, estudantes e investidores”, concluem os autores.

A pesquisa inclui também uma tabela onde é feita a avaliação das cidades. Sem alterações face a 2014, Nova Iorque, Londres Pequim e Washington ocupam, por esta ordem, os quatro primeiros lugares, seguindo-se Paris, Moscovo, Tóquio, Hong Kong, Xangai e Berlim.

Conheça o 'top ten' dos países com melhor reputação

1. Japão

2. Noruega

3. Suiça

4. Suécia

5. Finlândia

6. Alemanha

7. Dinamarca

8. Canadá

9. Áustria

10. Luxemburgo