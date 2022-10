Trump recuou no ataque ao Irão mas como agiram, em situações parecidas, outros presidentes antes dele?

O Irão avisou esta segunda-feira que as suas capacidades militares não se esgotam na destruição de pequenos drones norte-americanos não pilotados. É uma informação óbvia para quem tenha estado mais ao menos atento à consistência de abastecimento militar de várias milícias rebeldes por parte da república islâmica nos últimos anos mas mesmo assim algo levou as autoridades iranianas a reforçar o que toda a gente sabe.

As declarações do almirante Hossein Khanzadi surgiram uma semana após o escalar da tensão entre Washington e Teerão, agravada pelo derrube de um “drone espião” que sobrevoava uma zona entre o Golfo Pérsico e o Estreito de Ormuz. Citado pela agência de notícias Tasnim, Hossein Khanzadi afirmou que o Irão “pode, a qualquer momento, responder novamente de forma destrutiva” e que “o inimigo sabe disso”. Mas Trump já decidiu não atacar para já.

Quando o presidente dos Estados Unidos veio avisar, no Twitter, que o mundo esteve a uns meros dez minutos de receber a notícia de um ataque norte-americano ao Irão, o choque foi geral. “Como é que chegamos a estar a dez minutos de uma guerra com o Irão”, perguntava este fim-de-semana, num artigo de opinião para o “New York Times”, Susan Rice, a ex-conselheira para a Segurança Nacional do ex-Presidente Barack Obama. Não sabemos exatamente como mas as fontes contactadas por diversos meios de comunicação norte-americanos dizem que estava tudo pronto e que Trump agiu contra quase todos os seus principais conselheiros. A confusão estava instalada - quer no campo dos aliados, quer entre os adversários tradicionais dos Estados Unidos, quer entre os próprios republicanos, habituados a uma tomada de posição mais forte quando o assunto é policiar o mundo. A hipótese de um ataque está longe de estar neutralizada, e já já novas sanções anunciadas por Trump e que deverão começar a ser aplicadas esta segunda-feira.

“Esta aparente conduta errática contribui para a confusão entre os aliados e entre os adversários”, disse ao “New York Times” o antigo embaixador britânico em Washington Nigel Sheinwald, que já esteve envolvido em negociações com o governo iraniano para a libertação de reféns. Mas é também “algo que está subjacente à história militar norte-americana”, completou. E está mesmo. Pode parecer que Trump é o periclitante de serviço, que ameaça com “fogo e fúria” a Coreia do Norte apenas para depois se encontrar e dar palco diplomático a um homem considerado um dos piores déspotas do mundo e que anula ataques a minutos de se concretizarem mas de facto isto sempre aconteceu.

O último inquilino, Barack Obama, recuou atacar a Síria de Bashar al-Assad em 2013, por exemplo. E este facto não passou despercebido aos republicanos que se apressaram em aconselhar o atual Presidente a não seguir os passos de Obama. “É importante que o público norte-americano entenda que os Estados Unidos é um país que cumpre a sua palavra e que não vai seguir os caminhos escolhidos pelo Presidente Obama”, disse à CNN Liz Cheney, deputada republicana do Wyoming, e filha do ex-vice-presidente Dick Cheney.

No final do mês de agosto de 2013, apenas horas depois de informar a comunicação social que os Estados Unidos estavam preparados para lançar um ataque na Síria como resposta ao “pior ataque químico do século XII”, nas palavras de Obama, o mesmo Obama decidiu, no limite, cancelar o ataque e procurar a aprovação do Congresso antes de agir. Mais de um ano depois, Obama lançou de facto vários ataques a “alvo terroristas”, ladeado pela Arábia Saudita, Qatar, Emirados, Bahrein e Jordânia.

Claro que procurar aprovação dos legisladores do país antes de atacar um outro país não tem muito a ver com os ziguezagues de Trump, para os quais ainda ninguém encontrou uma explicação real. Pode apenas ser, como muitos analistas, incluindo alguns contactados pelo Expresso, dizem, uma forte crença por parte do Presidente de que entrar numa guerra, seja onde for, é prejudicial para a sua imagem e para a sua campanha de reeleição - “América primeiro” quer dizer taxar produtos estrangeiros mas também quer dizer que não se anda por aí a desbaratar dinheiro dos contribuintes em guerras que não trazem qualquer benefício. A explicação de Trump é que a noção de que estaria a causa a possível perda de vidas o fez recuar.

Uma outra - e até melhor - analogia com este recuo de Trump é a decisão de Bill Clinton, em 1998, em parar um ataque ao Iraque que estava, naquela altura, a recusar-se a colaborar com os inspetores de armas nucleares enviados pelas Nações UNidas. Depois de receber algumas cartas de membros do governo iraquiano, Clinton decidiu não usar a força, até porque, nessas missivas, veio a promessa de que, a partir daquele momento, iria colaborar. Será que Trump espera o mesmo nível de disponibilidade dos iranianos? É possível que haja de facto uma rara janela para encetar uma resolução do conflito, pelo menos é o que pensa Susan Rice: “Já que, por uma qualquer razão, Trump escolheu não atacar o Irão, então há aqui alguma contenção que pode levar a uma abertura democrática. Os iranianos dizem que escolheram não atingir um avião com 35 militares norte-americanos, atingindo antes o drone - ou seja, ambos os lados informaram que tomaram uma escolha consciente de não escalar mais o conflito”.

Richard Nixon também pensou duas vezes, em 1969, antes de atacar a Coreia do Norte - e acabou por decidir não o fazer. Os norte-coreanos atingiram um avião-espião, sem ninguém lá dentro, mas o que levou Nixon a não retaliar não foi facto de não ter morrido ninguém - nem a preocupação com os que pudessem vir a morrer. Politicamente foi uma época sensível: os americanos podiam não aprovar um ataque que tinha as marcas de água dos bombardeamos no Golfo de Tonkin, na costa vietnamita, antecâmara do conflito generalizado que havia de se tornar uma das mais indigestas derrotas de sempre das forças militares norte-americanas.

As críticas a este recuo de Trump chegaram dos quadrantes de onde esperadas, mas uma boa parte dos aliados dos Estados Unidos não se pronunciou sobre o caso, muito menos na forma de crítica direta. Duas fontes da diplomacia europeia citadas pelo “New York Times” elogiam a decisão de Trump como “muito boa” ou “a ideal”. Alguns analistas e académicos não aprovam mas os chefes de Estado têm-se abstido de grandes pronunciamentos.

Até Israel, que sempre pressionou os Estados Unidos para que exercesse um controlo mais apertado da república islâmica, concorda com a política de contenção. “Entendemos que os Estados Unidos não querem uma nova guerra no Médio Oriente. Se Trump procura um pouco mais de legitimidade antes de partir para um confronto não vejo mal nisso”, disse, citado pelo “New York Times”, Amos Yadlin, ex-conselheiro militar na embaixada israelita em Washington.