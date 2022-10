Senadores ‘fogem’ de assembleia para evitar aprovação de uma proposta sobre o ambiente

Está a acontecer no Oregon e, ao quinto dia, o problema não tem fim à vista. Determinados a impedir a aprovação de uma proposta para combater as alterações climáticas, onze senadores republicanos abandonaram uma sessão legislativa e continuaram sem regressar ao Capitólio do estado esta segunda-feira.

A palavra certa é: fugiram. E enquanto os colegas do partido insistem em não se envolver na polémica, os democratas acusam a força política minoritária de estar a instigar “sentimentos perigosos”.

O caricato episódio teve início na sexta-feira, quando os senadores deixaram o Capitólio para evitar que a sessão legislativa reunisse o número necessário de presenças para garantir a votação.

No fim-de-semana, a governadora democrata, Kate Brown perdeu a paciência. “É totalmente inaceitável que os senadores republicanos virem as costas aos seus eleitores, que têm a honra de representar neste edifício”, desabafou. “Eles têm de voltar e fazer o trabalho para o qual foram escolhidos.”

Kate Brown pediu então à polícia estadual que encontrasse os ‘fugitivos’, para os obrigar a regressar. Mas muitos refugiaram-se nos estados vizinhos, onde a polícia do Estado do Oregon não tem jurisdição. Ao que parece, estão alegremente na disposição de pagar a multa diária de 500 dólares (440 euros) que lhes é imposta por não comparecerem às sessões agendadas. Tudo para que a votação não aconteça.

A debate está uma proposta para limitar as emissões de carbono, medida considerada essencial para reduzir drasticamente o efeito dos gases de estufa no Oregon até 2050, além de prever a aplicação de um imposto a todas as empresas poluidoras.

Segundo os democratas, este programa - que segue o exemplo da Califórnia - acabará por criar empregos e transformar positivamente a economia do estado.

Mas os argumentos não convencem os opositores, que, pelo contrário, afirmam que vão desaparecer postos de trabalho, aumentar os combustíveis, e desaparecer a maioria dos pequenos negócios locais.

Com a votação necessariamente adiada, há pelo menos um ambiente afetado e esse é o político, a ponto de levantar outras preocupações. O próprio presidente do Senado do Oregon, Peter Courtney, ordenou no fim-de-semana que o Capitólio fosse encerrado devido à “possível ameaça de uma milícia” por organizações de extrema direita, que ameaçavam juntar-se a uma manifestação pacífica organizada por republicanos locais.