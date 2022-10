Milhares de manifestantes concentram-se em frente ao Parlamento georgiano pelo quarto dia consecutivo

Vários milhares de manifestantes concentraram-se este domingo, pelo quarto dia consecutivo, junto ao parlamento da Geórgia, desta vez para exigir a demissão do ministro do Interior, Gueorgui Gajaria, e a realização de legislativas antecipadas.

Os manifestantes acusam Gajaria de ser o responsável pelos incidentes de quinta-feira durante uma manifestação de protesto, que degenerou em confrontos violentos entre contestatários e a polícia, saldando-se em 240 feridos e mais de 300 pessoas detidas.

Os protestos começaram na quinta-feira, quando milhares de pessoas se juntaram junto à Assembleia Nacional da Geórgia em protesto contra a entrada no parlamento do deputado russo Serguei Gavrilov, membro do Partido Comunista, num encontro anual da Assembleia Interparlamentar sobre a ortodoxia, um fórum de deputados de países maioritariamente cristãos ortodoxos.

A presença de deputados russos na capital da Geórgia para participarem no evento começou, desde logo, por suscitar fortes protestos na ex-república soviética do Cáucaso, mas a indignação atingiu um clímax quando foi público que o deputado russo se sentou e discursou perante o parlamento a partir do lugar do presidente da Assembleia durante uma sessão plenária.

A ex-república soviética do Cáucaso foi marcada por uma intervenção militar russa e uma curta guerra em 2008, que resultou na perda do controlo das duas regiões separatistas pró-russas da Abecásia e da Ossétia do Sul, na fronteira com a Rússia e onde ainda hoje se mantêm tropas da Rússia, que reconhece como independentes as duas regiões.

Na sexta-feira, o presidente do Parlamento georgiano, Irakli Kobajidze, apresentou a demissão, como os manifestantes começaram logo por exigir, mas o gesto não aplacou os ânimos dos contestatários.

O primeiro-ministro, Mamuka Bakhtadze, considerou no mesmo dia o protesto popular “genuíno”, mas acusou “os líderes da oposição destruidora de se apoderarem da manifestação” e de a tornarem violenta, “violando a lei e a Constituição”.

“O Governo não deve iludir-se: os protestos vão continuar”, afirmou este domingo perante os manifestantes um deputado da oposição, Gueorgui Bokeria, da formação Geórgia Europeia, sublinhando que a sociedade exige a demissão do ministro do Interior e a realização de legislativas antecipadas.

O presidente da câmara de Tbilissi e secretário-geral do partido no governo, Sonho Georgiano, Kaja Kaladze, declarou que as autoridades estão abertas ao diálogo com os partidos políticos construtivos e com os políticos responsáveis”.

“Todos têm o direito a protestar, mas apenas pacificamente”, acrescentou.