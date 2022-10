Corpos de sete alpinistas encontrados nos Himalaias

Os socorristas tinham partido no início de junho à procura de oito alpinistas - quatro britânicos, dois norte-americanos, um indiano e uma australiana - no Nanda Devi, um dos picos mais altos dos Himalaias. Os corpos de sete dos desaparecidos "foram encontrados e transportados para um local próximo", disse à France Presse um porta-voz da polícia fronteiriça indo-tibetana. As buscas continuam para encontrar o oitavo alpinista.

Ainda não foram determinadas as identidades nem as nacionalidades das sete vítimas.

Quatro outros alpinistas britânicos que se tinham separado do grupo principal ajudaram as equipas a localizarem os outros.

Os alpinistas desaparecidos tinham comunicado pela última vez no dia 26 de maio, véspera de grandes nevões e de avalanchas. As operações de busca também foram afetadas pelo mau tempo e pelas dificuldades do terreno.