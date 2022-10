Controlo de imigração dos Estados Unidos prepara buscas na madrugada de domingo para deportar famílias inteiras do país

A Agência de Controlo Alfandegário e de Fronteiras dos Estados Unidos (ICE) está a preparar uma série de buscas em várias cidades norte-americanas com o objetivo de identificar várias famílias que já receberam ordens finais de deportação e forçar a sua remoção. A história é do “Washington Post”, que colocou vários presidentes de câmaras municipais e diretores de departamentos da polícia em alerta máximo, já que algumas das chamadas “cidades santuário” se recusam a colaborar com as forças federais de remoção de imigrantes em situação ilegal.

As buscas estão previstas para a madrugada de domingo e têm como alvos principais pelo menos 2000 mil famílias, ainda segundo o mesmo jornal. Cidades como Houston, Chicago, Miami, Los Angeles ou São Francisco estão na mira das autoridades por receberem uma percentagem muito elevada de imigrantes.

O diretor-geral do Departamento de Segurança Interna, Kevin McAleenan, pediu à ICE que limitasse a sua busca àquelas pessoas a quem os Estados Unidos ofereceram ajuda legal mas preferiram fugir dos procedimentos legais (cerca de 150). Na opinião do responsável, alargar a busca a um número tão grande de agregados pode levar à separação de menores dos seus pais, já que todos os dependentes que não se encontrarem em casa na altura da operação podem perder contacto com as suas famílias. Ao “Washington Post”, mas sob anonimato, fontes próximas dos planos para este domingo dizem que a ICE está a planear usar quartos de hotel para alojar as famílias até conseguirem encontrar todos os membros do agregado para conseguirem deportá-los todos juntos e que os responsáveis da agência estão a trabalhar diretamente com a Casa Branca, circundando as directrizes do Departamento de Segurança Interna, para atingirem os objetivos traçados por Donald Trump de deportar “milhões” de imigrantes.

Um exemplo de resistência vem, por exemplo, do Departamento de Polícia de Los Angeles, que, como em outras buscas semelhantes, já veio dizer que não irá ajudar “de forma alguma” os agentes da ICE neste trabalho. Há 140 famílias identificadas para deportação só no sul da Califórnia.