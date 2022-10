Um corpo enterrado debaixo de uma escola, sete pessoas detidas e um homicídio com 16 anos: o caso Deng Shiping

Um homem confessou o homicídio, seis operários da construção civil foram detidos, há uma investigação em curso e 16 anos depois está aparentemente mas não totalmente resolvido o caso de Deng Shiping, um homem desaparecido desde 2003 e agora aparecido, já não homem mas cadáver: o corpo estava enterrado debaixo da escola onde trabalhava, em Huaihua, na China.

Após a descoberta dos restos mortais, um homem apresentado nos media chineses como sendo Du Shaoping confessou o crime e com ele mais seis homens foram levados pela polícia, todos eles envolvidos há 16 anos na construção de novas instalações para a escola. Era 2003 e foi decidido construir uma infraestrutura desportiva para o estabelecimento de ensino em causa mas entretanto Shiping, que pertencia aos quadros da escola, e Shaoping, responsável pela obra, desentenderam-se: o primeiro acusou o segundo de desvio de fundos e o segundo matou o primeiro para ocultar a acusação e depois ocultou-lhe o corpo.

Os relatos da imprensa local explicam que Shiping também questionou a qualidade da construção do novo equipamento desportivo e que chegou mesmo a expor às autoridades locais as suas preocupações - foi a última vez que se soube do homem cujo corpo foi agora encontrado e que vai ser autopsiado com todo o pormenor para os investigadores finalizarem de vez o caso.