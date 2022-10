Trump responde às acusações de assédio: “Se alguém souber de ligações entre esta senhora e o Partido Democrata contacte a minha equipa”

Trump já respondeu ao artigo da jornalista norte-americana E Jean Carroll publicado esta sexta-feira na “New York Magazine” onde esta o acusa de abuso sexual, alegadamente cometido dentro dos provadores de uma loja de roupa. O caso ter-se-á passado há 23 anos, quando E Jean Carroll escrevia uma coluna de aconselhamento para mulheres na revista “Elle” e foi reconhecida dentro da loja pelo atual Presidente dos Estados Unidos, precisamente por causa dessa coluna. Carroll diz que Trump lhe tocou “nas partes íntimas”, a “empurrou contra a parede” e “enfiou total ou parcialmente o pénis” dentro dela. Mas Trump veio entretanto dizer, em comunicado, que nem sequer conhece a jornalista e que o episódio nunca aconteceu.

“No que toca à ‘história’ publicada por E Jean Carroll, em que ela alega que me encontrou na Bergdorf Goodman há 23 anos tenho o seguinte a dizer: nunca vi essa pessoa na minha vida. Ela está a tentar vender um novo livro - isto devia servir para indicar as suas motivações. Devia ser vendido na secção de ficção”, escreveu o Presidente dos Estados Unidos, dizendo ainda que aqueles que “inventam histórias falsas para conseguirem publicidade para eles próprios, para venderem livros ou por razões políticas, “deviam ter vergonha dos seus atos”.

O caso do juiz Brett Kavanaugh, que teve de enfrentar alegações de assédio sexual por parte de algumas mulheres que privaram com ele nos últimos anos do liceu, também foi referido por Trump como exemplo desse tal aproveitamento. E os ataques aos meios de comunicação social chegam logo a seguir: “O pior é quando uma publicação moribunda tenta distinguir-se publicando notícias falsas - é uma epidemia”, escreveu.

Apesar de a revista ter contactado duas pessoas a quem Carroll, na altura, contou a história, Trump defende-se dizendo que nem a jornalista nem a revista têm provas. “Não há fotografias? Nem vídeos das câmaras de segurança? Nem havia mais pessoas à volta?”, pergunta Trump no comunicado.

Por fim, pede a toda a gente que tenha informação sobre possíveis ligações de E Jean Carroll ao Partido Democrata para contactar a sua equipa porque “o mundo tem de saber o que realmente se está a passar: é uma vergonha e as pessoas têm de pagar por estas acusações falsas”.