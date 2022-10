Trump ameaça com prisão jornalista da Time

Seria um diálogo inesperado se não se tratasse de Trump, com ele o novo normal é o bizarro: o Presidente dos EUA ameaçou prender um jornalista da Time durante uma longa entrevista que concedeu à revista.

A dado momento da conversa, Trump mostrou uma carta escrita por Kim Jong-Un, o líder norte-coreano, e um dos jornalistas na sala fotografou o texto, facto que levou uma das colaboradoras de Trump a repreender os repórteres. O Presidente reagiu, "que foi isso?", mas continuou com a entrevista.

Mais tarde, o descontrolo: Trump foi questionado sobre o facto de alguns dos seus colaboradores terem dito, depois de terem prestado juramento sob a ameaça de prisão, que o Presidente tentou condicionar a investigação de Robert Mueller - o procurador que tentou saber se Trump e a sua equipa estiverem em conluio com os russos na campanha para as últimas presidenciais dos EUA. O chefe de Estado norte-americano reagiu assim: "Desculpe lá... Bem, quem pode ir para a prisão é você se usar a fotografia que tirou da carta que eu lhe mostrei confidencialmente. Não mostrei a carta para que tirasse fotografias. Por isso não façam este jogo comigo".

Reação do jornalista: "Desculpe, senhor Presidente: está a ameaçar-me com prisão?". Trump: "Bem, eu disse-lhe que você podia olhar para esta carta off the record. Isso não significa que pode começar a tirar fotografias. (...) Vocês não podem fazer isso. Divirtam-se com a vossa história, tenho a certeza que será a 28ª história horrível que tenho na vossa revista".

A propósito deste caso, a BBC recorda a obsessão de Trump com a Time: o Presidente dos EUA mandou imprimir versões falsas da capa da revista em que põe fotos suas em grande plano e colocou-as nos seus resorts de golfe.