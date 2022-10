Cargos de topo. UE ainda às escuras à espera do sol nascente e de 30 de junho

Não há fumo branco à vista na escolha do próximo presidente da Comissão Europeia. E as peças pouco mexeram durante a reunião de líderes dos 28. Lá dentro o Presidente do Conselho Europeu concluiu "que não há maioria sobre nenhum candidato" à liderança do executivo comunitário, mas a tentativa de Donald Tusk retirar da corrida Manfred Weber, Frans Timmermans e Margrethe Vestager esbarrou na vontade de vários líderes europeus.

Ainda não foi desta que a chanceler alemã Angela Merkel deixou cair o nome de Weber, mas à saída do encontro reconheceu que não quer "uma crise com o Parlamento em nenhuma circunstância". E do Parlamento Europeu chegou esta quinta-feira um recado claro: os grupos dos socialistas e dos liberais estão dispostos a chumbar o nome do alemão durante a eleição do Presidente da Comissão Europeia no hemiciclo, caso os líderes insistam na sua nomeação.

Merkel tem um problema para resolver em casa, porque Weber pertente à CSU, partido parceiro de coligação governamental. Mas tem agora mais uma semana para procurar uma solução.

Do lado dos socialistas e liberais também não há sinais de toalha ao chão. Ao que o Expresso apurou António Costa ainda não desistiu de apoiar o holandês Frans Timmermans para a presidência da Comissão. E o próprio primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, que é liberal, assumiu à saída essa possibilidade.

Mas há quem considere que o processo de candidatos propostos pelas famílias políticas durante as eleições europeias - os chamados "spitzenkandidaten" -está morto. O próprio presidente francês não se mostrou surpreendido com este desfecho no final da reunião. "Este sistema não existe nos nossos Tratados", sublinha Emmanuel Macron, que fala agora em "relançar o processo".

"Vamos a ver como será a autópsia", ironiza ainda o presidente do executivo comunitário, Jean-Claude Juncker. Para haver avanços é preciso que comecem a surgir outros nomes. Macron defende que durante a próxima semana será necessário "fazer emergir" pessoas com qualificações "para cumprir estas missões", mas não se compromete com nenhuma.

As negociações continuam e os líderes terão de fazer o trabalho de casa e pensar em alternativas que permitam um acordo no dia 30 de junho. O calendário é apertado se quiserem cumprir o objetivo de fechar o pacote de nomeações para os cargos de topo antes da tomada de posse do novo Parlamento Europeu, marcada para 2 de julho em Estrasburgo.

A ideia é fecharem um acordo global sobre as presidências das principais instituições europeias antes de os eurodeputados elegerem o presidente do Parlamento Europeu dentro de pouco mais de uma semana.

A reunião de domingo, último dia do mês, está marcada para as 18 horas em Bruxelas (17h em Lisboa), de forma a dar tempo a Tusk, Merkel e Makron para regressarem da cimeira do G20, em Osaka, no Japão. O eixo franco-alemão tem andado tenso e distante, mas terão na terra do sol nascente a mais uma oportunidade para forjarem um entendimento.

Além da Comissão Europeia, é preciso decidir quem fica na presidência do Conselho Europeu, do Parlamento Europeu e no cargo de alto representante para a política externa. Um puzzle complexo em que será necessário satisfazer e garantir equilíbrio entre liberais, socialistas e democratas-cristãos. E decidir ainda quem tem as competências técnicas para liderar o Banco Central Europeu, cargo que está no pacote global, mas não sujeito à lógica das famílias políticas.

É grande a oposição a Weber, mas o Partido Popular Europeu continua a ter o maior número de eurodeputados e de líderes no Conselho Europeu. Poderá ser obrigado a desistir do alemão, no entanto promete não desistir da presidência da Comissão.

Quanto o consenso é difícil, resta o sentido de humor. "Constato com algum prazer, divertimento e satisfação que parece que não é muito fácil substituírem-me", ironizou Jean-Claude Juncker na conferência de imprensa final.

Esta sexta-feira, os líderes voltam a reunir-se. Logo pela manhã há reunião a 27, sem o Reino Unido, para discutir o que está por fazer na Reforma da Zona Euro.