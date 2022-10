537 abutres morrem envenenados por três carcaças de elefantes

Mais de quinhentos abutres morreram envenenados no Botswana depois de explorarem as carcaças de três elefantes. Os elefantes terão sido abatidos por caçadores furtivos, que, depois de lhes retirarem as presas - valiosas por causa do seu marfim -, os envenenaram a fim de impedir que a concentração de abutres naquele local denunciasse a presença dos animais mortos.

Embora as autoridades não tenham dado pormenores sobre o caso, sabe-se que a prática em questão é relativamente comum. No Botswana, onde vivem 130 mil elefantes - a maior quantidade dessa espécie em qualquer país - a proibição de os caçar foi recentemente levantada, como o argumento de que isso é indispensável para proteger os agricultores. Mas continuam a verificar-se muitos abusos.

Entre os abutres mortos, que foram 537 no total, 468 têm o dorso branco e outros 17 a cabeça branca. Todos pertencem a espécies em risco, pelo que a sua morte é considerada uma tragédia para o mundo natural. Até porque se tratava de animais adultos, em período de reprodução, o que pode multiplicar o número real de perdas.

"A magnitude de perder quase 600 abutres numa única semana é incompreensível", disse o fundador da VulPro, um organismo de conservação da natureza dedicado a proteger abutres através de um conjunto de atividades, incluindo a limpeza de carcaças.