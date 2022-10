Boris Johnson e Jeremy Hunt são os escolhidos para disputar sucessão de Theresa May

Cada vez mais perto de se tornar líder do Partido Conservador e primeiro-ministro britânico, Boris Johnson voltou a ganhar por larga margem uma volta da eleição interna dos 'tories', a sexta. O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros arrecadou 162 (52%) dos 313 votos dos deputados, mais 85 do que o segundo classificado, Jeremy Hunt.

Esta foi a sexta ronda eleitoral para a liderança do Partido Conservador, depois de a quinta ter decorrido ao longo da manhã desta quinta-feira (e de ter eliminado o ministro do Interior, Sajid Javid). Michael Gove foi o terceiro mais votado, recolhendo 75 votos e ficando, por isso, de fora da corrida.

Diga-se que todos os deputados votaram e que não houve votos nulos. Diga-se também que quem for eleito líder do Partido Conservador tornar-se-á automaticamente chefe do Governo britânico, sem necessidade de ir a eleições nacionais.

Boris Johnson - 162

Jeremy Hunt - 77

Michael Gove - 75

PROCESSO TERMINA ATÉ JULHO

Nestas eleições internas, são feitas as voltas necessárias até que restem apenas dois candidatos, o que aconteceu, por fim, esta quinta-feira, 20 de junho. Em cada volta foram sendo eliminados o último classificado e os que ficaram aquém do limiar mínimo.

Os dois candidatos finais, Boris Johnson e Jeremy Hunt, vão então a votos, já não no grupo parlamentar mas entre todos os militantes do Partido Conservador (cerca de 150 mil). O processo deverá ficar concluído até à semana de 22 de julho.

Na última eleição do líder conservador, em 2016 (depois de David Cameron ter renunciado no dia depois de perder o referendo do Brexit), não chegou a haver disputa final. Eram cinco candidatos (dos quais Leadsom e Gove repetem este ano), que duas votações e uma desistência reduziram a duas mulheres: Theresa May e Andrea Leadsom.

Antes de os militantes votarem, porém, esta última desistiu na sequência de uma gafe: insinuara, numa entrevista, que May teria menos motivos para se preocupar com o futuro do país por não ter filhos. Isto foi visto como um ataque cruel a uma adversária que já lamentara não poder ser mãe.

Um putativo candidato que não avançou há três anos foi Boris Johnson. Acabado de concluir dois mandatos como presidente da Câmara de Londres e com alta popularidade, tendo sido crucial para a vitória do Brexit na consulta popular, montou uma candidatura cujo diretor era Michael Gove. Dias depois, contudo, este anunciou que se candidatava em nome próprio e que Johnson carecia das qualidades mínimas para chefiar um Governo. O alvo das críticas encaixou e informou os apoiantes da sua renúncia. Veio a arrepender-se e tenta agora recuperar a oportunidade.