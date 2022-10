Quatro homens acusados de homicídio no caso do voo MH17 abatido sobre a Ucrânia

Um grupo de investigadores holandeses acusaram três russos, Igor Girkin, Sergey Dubinskiy e Oleg Pulatov e um ucraniano, Leonid Kharchenko de envolvimento no ataque a um avião de passageiros da Malaysia Airlines, que fazia a ligação entre Amesterdão e Kuala Lumpur.

O aparelho, que transportava na sua maioria passageiros holandeses, foi abatido quando passava sobre uma zona de conflito.

Foram emitidos mandados de captura para estes quatro indivíduos e agendada para 9 de março de 2020 a primeira sessão do julgamento num tribunal holandês.

Na quarta-feira, responsáveis pela investigação à queda do aparelho disseram acreditar que os quatro homens agora identificados foram responsáveis por transportar o míssil que terá atingido e provocado a queda do voo MH17 no leste da Ucrânia.

Os investigadores, que tencionam levar os suspeitos a julgamento na Holanda, tinham já afirmado que possuíam uma "longa lista" de suspeitos e apelou a que possíveis testemunhas possam ajudar a deslindar este caso no decorrer da investigação.

Igor Girkin (também conhecido por Strelkov) é um antigo coronel do FSB (serviços secretos russos). Destacado em Donetsk - cidade ucraniana dominada por rebeldes - foi-lhe concedida a distinção concedida pelo Ministério da Defesa russo. Acredita-se que seria o mais elevado oficial do Exército na região em contacto com a federação russa. Girkin declarou: "Só posso dizer que a milícia não derrubou o Boeing".

Sergei Dubinskiy (conhecido por Khmuriy), um empregado dos serviços secretos russos GRU que sucedeu a Girkin, mantinha também contacto regular com a Rússia, segundo os procuradores do caso.

Oleg Pulatov, conhecido como Giurza, é um antigo soldado das Spetznaz GRU - as forças especiais russas dos serviços de inteligência militares - e foi também ele chefe dos serviços secretos em Donetsk, afirmaram os investigadores.

O único ucraniano acusado até ao momento é Leonid Kharchenko, que não possui nenhum passado militar mas comandou uma unidade de combate no leste da Ucrânia.