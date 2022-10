Num texto emocional mas também revoltado, Hatice Cengiz, noiva de Jamal Khashoggi, pede pressão real sobre a Arábia Saudita

Hatice Cengiz, estudante de doutoramento turca, é também uma noiva que nunca chegou a casar. A sua história de amor foi Jamal Khashogi, colunista da Arábia Saudita assassinado no consulado do seu país na Turquia, enquanto pedia que lhe fossem emitidos os documentos necessários para se casar.

Esta quarta-feira, um dia depois de a ONU ter publicado um relatório em que pede uma investigação séria à morte de Khashoggi e às ligações do príncipe herdeiro saudita, Mohammed Bin Salman, ao homicídio, Cengiz assina um um texto cheio de emoção, e também cheio de revolta, no "New York Times", por, em Washington, nada se fazer para saber, mesmo, o que é que se passou e quem é que mandou que se assassinasse um homem por razões políticas.

Khashoggi vivia em Washington, e de lá escrevia para o jornal “Washington Post” sobre vários assuntos mas, de entre as suas linhas, podia sempre extrair-se uma constante crítica aos abusos, principalmente no departamento dos Direitos Humanos, cometidos pelo regime saudita. A ideia dele era levá-la com ele, assim que ela acabasse o seu doutoramento, e por isso Khashoggi falava muito da cidade: “Jamal falava com grande carinho da cidade, dos seus museus e mercados. Dizia: ‘Confia em mim, vais adorar viver lá’. Falava dos seus amigos nos Estados Unidos e de como gostava que eu os conhecesse, depois de casarmos”, escreve Cengiz.

O que aconteceu, diz, “só poderia acontecer num filme de terror”. Mas “esta é a minha vida agora”. Cengiz teve oportunidade de falar para o Congresso norte-americano e durante a exposição do seu caso, e em momentos posteriores, muitos foram os congressistas, republicanos e democratas, que falaram do caráter, da personalidade, do profissionalismo, das crónicas de Khashoggi. “Ainda me fez sentir mais a minha perda, ver que Jamal extraia todo aquele amor e respeito de tanta gente, enquanto escritor”, escreve.

Mas esse respeito, na opinião de Cengiz, não está a materializar-se em ações reais para de facto investigar a morte do jornalista, que terá sido torturado, drogado, cortado em pedaços e colocado dentro de várias malas. “Washington não tem feito nada de especial para trazer os assassinos de Jamal à justiça. A sua morte ainda está muito fresca nas mentes de toda a gente, tanto de democratas quanto de republicanos (...) e notei que eles também se sentem envergonhados pelo facto de não haver nenhum progresso sólido ainda”, escreveu. Cengiz põe mesmo o dedo na ferida quando menciona as “fortes ligações de Washington a Riade” e como isto poderia ser usado como pressão sobre os sauditas para que revelassem o que na realidade aconteceu. “Fiquei um pouco triste, andar à procura de justiça num sítio que Jamal amava e respeitava tanto”.

No fim do texto, Cengiz fala ainda dos alegados planos sauditas para a execução de três académicos reformistas - Salman al-Awda, Awad al-Qarni e Ali al-Omari - e de como nada fazer contra os procedimentos legais “relaxados” que estão a ser seguidos em relação à morte de Khashoggi põe em causa tudo aquilo por que lutou - e morreu.