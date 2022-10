Cimeira europeia. Escolher cargos de topo está difícil, não é de excluir votação, nem nova reunião

A primeira discussão sobre nomes está marcada para o pequeno-almoço desta quinta-feira. Por volta das oito horas de Bruxelas, os socialistas António Costa e Pedro Sánchez reúnem-se com os negociadores do Partido Popular Europeu e dos Liberais. E, a meio da manhã, os chefes dos governos de Portugal e Espanha encontram-se com o presidente francês, Emmanuel Macron.

Até agora ninguém cedeu: as famílias políticas mais votadas nas europeias continuam a querer a presidência da Comissão Europeia. Até à hora do jantar, alguém terá de dar o braço a torcer, ou o impasse vai manter-se.

"Todas as opções estão em cima da mesa", diz fonte do Conselho Europeu, que não exclui também que o Presidente Donald Tusk force uma votação de nomes para perceber que candidatos conseguem o apoio de uma maioria qualificada de pelo menos 21 líderes, representando 65% da população. No entanto, a prioridade continua a ser a de chegar a consenso e evitar os votos.

Um caminho possível de que se fala passa por tentar empurrar novamente o alemão Manfred Weber para fora do tabuleiro. O candidato da chanceler alemã, Angela Merkel, e do Partido Popular Europeu (PPE), continua a ter muitos opositores entre os líderes e no Parlamento Europeu. Donald Tusk tem andado a falar com todos e poderá ser ele o primeiro a concluir na reunião que é preciso escolher outro nome.

Os socialistas insistem em Frans Timmermas, mas a queda de Weber pode arrastá-lo também para fora da mesa. Apesar de ter perdido votos e de precisar de aliados, o PPE continua a ter o maior número de eurodeputados e de líderes no Conselho Europeu. A exclusão de Weber não implica que o sucessor de Jean-Claude Juncker não venha dos democratas-cristãos. E a solução tanto pode estar num nome surpresa, como em personalidades de que se tem falado. É o caso do francês Michel Barnier, que tem conduzido as negociações do Brexit, ou de Merkel. Apesar da relutância da chanceler, teria o apoio de vários líderes incluindo António Costa.

Caso o PPE apresente um nome de maior consenso, os socialistas podem virar-se para a presidência do Conselho Europeu. Sendo que António Costa continua a dizer que está indisponível, será preciso encontrar outro nome. Frans Timmermans não serve para a presidência do Conselho Europeu porque nunca liderou qualquer governo.

Tirar Weber da corrida à Comissão pode também abrir a porta para Angela Merkel propor o governador do banco central da Alemanha, Jens Weidmann, para a presidência do Banco Central Europeu. O sucessor de Draghi também entra no pacote de cargos que é preciso decidir, juntamente com o cargo de alto representante para a Política Externa.

Um puzzle complexo, em que será preciso colocar a primeira peça para decidir todas as outras. E são vários os equilíbrios em jogo, entre geografias, famílias políticas e até de género. A ambição para vários líderes, incluindo Macron e Costa, seria ter duas mulheres nos cargos.

Os liberais apresentaram a dinamarquesa Margrethe Vestager para a Comissão. Mas o primeiro-ministro Mark Rutte também poderia ser uma hipótese. Entre os nomes liberais de que se fala está ainda o primeiro-ministro belga, Charles Michel, para o Conselho Europeu.

Ninguém se compromete com acordo

Pode haver acordo amanhã? "Ninguém pode dizer", afirma uma fonte diplomática francesa. Emmanuel Macron continua sem abrir o jogo e poderá guardar a sua influência para determinar a decisão final, sem se comprometer com qualquer candidato perdedor.

Antes da cimeira, o presidente francês vai também ter um encontro bilateral com Merkel. As relações franco-alemãs andam tensas. No entanto, a mesma fonte considera que os líderes estão com motivação e determinados a tentar alcançar um acordo. Mas ninguém se atravessa pelo sucesso da reunião desta quinta-feira.

Na carta que enviou esta quarta-feira aos chefes de Estado e de Governo, Tusk dizia-se "otimista com cautela" quanto ao fecho de um acordo esta semana. O presidente do Conselho Europeu tem liderado o processo de negociação e assume que "há diferentes pontos de vista e interesses", mas também uma "vontade comum de finalizar o processo antes da primeira sessão do Parlamento Europeu", marcada para 2 de julho.

Se as negociações falharem agora, podem ainda tentar uma cimeira extraordinária na próxima semana. Fonte do Conselho Europeu assume que o calendário é apertado, porque a 28 e 29 de junho há cimeira do G20 em Osaka, e Tusk e vários líderes vão para o Japão.

Uma possibilidade seria a de realizar o novo encontro no dia 30 de junho ou no dia 1 de julho. Mas não há datas fechadas. A outra opção seria a de esperar por 3 ou 4 de julho, mas isso seria já depois da sessão de Estrasburgo, onde se espera que os eurodeputados elejam o presidente do Paramento Europeu. Uma escolha que deverá também ter impacto no restante pacote de cargos de topo.