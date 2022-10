Três vítimas mortais e igual número de feridos, entre os quais duas crianças, é o balanço de um tiroteio que ocorreu esta terça-feira na favela Beira-Mar, no Rio de Janeiro. As crianças, um delas com nove anos de idade e considerada em estado grave, dirigiam-se para a escola, de acordo com o G1.

O terceiro ferido é um homem que foi atingido no abdómen e que estava a trabalhar na zona onde se deu o tiroteio.