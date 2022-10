Taxa de suicídio entre jovens nos EUA atinge valor mais alto desde o início do milénio

A taxa de suicídio entre jovens norte-americanos dos 15 aos 24 anos não só continua a aumentar, como atingiu em 2017 o seu valor mais alto desde o início do milénio, de acordo com um novo estudo realizado por investigadores da Harvard Medical School e da Faculdade de Medicina da Universidade de Tel Aviv, publicado esta terça-feira.

De acordo com o estudo, publicado no “Journal of the American Medical Association”, o número de suicídios aumentou sobretudo entre os jovens dos 15 aos 19 anos (de oito suicídios por 100 mil pessoas em 2000 passou-se para 11,8 em 2017) e entre adolescentes do sexo masculino. No caso dos jovens com idades entre os 20 e os 24 anos, a taxa de suicídio aumentou de 12,5 em 2000 para 17 por 100 mil habitantes em 2017.

No total, foram 6.241 os jovens que se suicidaram em 2017, 5.016 dos quais eram do sexo masculino e 1.225 do sexo feminino, revela o estudo, realizado com base em dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA. “Trata-se de um problema verdadeiramente grave”, comentou um dos autores de Harvard, Oren Miron, citado pela CNN, segundo a qual o estudo apresenta, contudo, algumas limitações, como o facto de se basear em certidões de óbito, “que muitas vezes contêm erros ou imprecisões” e nas causas de morte ali apresentadas.

O estudo também nada refere sobre os fatores que podem ter levado ao aumento dos suicídios, algo que os investigadores assumem: “Outros estudos, realizados no futuro, devem debruçar-se sobre possíveis fatores e sugerir medidas de prevenção, analisando o que terá levado à diminuição dos suicídios no final da década de 90.”

Estudo nada diz sobre as causas, mas é possível antecipar algumas delas

Quanto às possíveis causas para este aumento, uma professora de psiquiatria numa universidade em Atlanta, no estado de Geórgia, fala numa “origem multifatorial”, que inclui “maiores níveis de ansiedade e mais depressão”, “laços familiares e comunitários mais frágeis”, e “uso mais frequente das tecnologias que leva a que os jovens passem menos tempo a cultivar as suas relações interpessoais e mais expostos a situações de cyberbullying”.

“O problema não é o uso da tecnologia mas a forma como isso afeta as relações entre os jovens e os torna mais expostos a ameaças na Internet”, afirmou a investigadora à CNN, acrescentando que “há cada vez mais estudos que mostram que o cyberbullying está associado a depressão, autoflagelação e pensamentos suicidas e, até, a morte por suicídio”. Sobre o presente estudo em específico, referiu que a sua “novidade” está no facto de mostrar um aumento dos suicídios entre os jovens dos 15 aos 19 anos e entre os adolescentes do sexo masculino, algo que não tinha ainda sido avaliado.