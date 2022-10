Sanchéz oferece “lugares administrativos” a Iglesias. Líder do Podemos quer “peso proporcional” aos seus deputados

Pedro Sánchez e Pablo Iglesias ainda não deram nome ao acordo que têm em vista, sabe-se apenas que é um “governo de cooperação” e que o partido de Iglesias, o Podemos, terá cargos intermédios na administração do socialista Sánchez, e não cargos ministeriais.

Depois das eleições, Sánchez deu preferência à retórica da governação sem acordos, apenas feita por socialistas e tentando, tema a tema, procurar entendimentos no parlamento. Agora, já propõe dizer, na tomada de posse, segundo escreve o diário “El País”, que o Podemos é o parceiro “preferido”. Iglesias, por seu lado, insiste que o Podemos tem de estar no governo “com uma posição que reflita o peso dos seus 42 deputados. Por outro, se há acordo, então Sánchez não deverá tolerar objeções de consciência - só que não é certo que todos os deputados do Podemos estejam do lado desta regra essencial para a viabilização de um executivo.

Ao contrário do que se previa, as reuniões de Sánchez com o Podemos correram bem. Do lado de ambos os partidos, escreve o "El Diário" na sua página online, várias fontes confirmaram esta perspectiva. O problema é passar das intenções à materialização. Para o Podemos, um governo de cooperação ou uma coligação de facto parecem ser conceitos bastante equivalentes, já os socialistas não estão à espera de ceder “proporcionalmente” ao Podemos. Isso seria atribuir-lhes um terço dos lugares no Executivo já que o Podemos tem 42 assentos, contra os 123 do PSOE. Iglesias já disse que "não haverá vetos" ao PSOE mas para isso quer poder dirigir alguns dos ministérios.

As conversações parecem estar para durar.