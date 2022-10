Quatro navios de guerra alemães à venda no eBay por quase um milhão de libras

Quatro navios de guerra alemães que foram usados durante a Primeira Guerra Mundial estão à venda na plataforma digital de leilões eBay por um preço base de quase um milhão de libras (mais de um milhão de euros).

Segundo o canal televisivo “Fox News”, o atual proprietário dos navios, de 70 anos, tê-los-á comprado em 1981 por uma quantia desconhecida e pretende agora vendê-los. “Foi um grande prazer ser dono destes icónicos navios e tenho pena de não ter feito melhor uso deles”, afirmou Thomas Clark à agência de notícias britânica SWNS (South West News Service). Os quatro navios encontram-se no fundo do mar nas Órcades, ao largo da costa norte da Escócia. “Espero poder agora encontrar um comprador para eles e que o novo proprietário satisfaça dessa forma as suas aspirações”, continuou o proprietário.

Três dos navios estão à venda por 313 mil libras, e o quarto por 60 mil libras, o que somado dá 990 mil libras (cerca de um milhão de euros). Faziam parte da chamada Frota de Alto-Mar, pertencente à marinha alemã durante a Primeira Guerra Mundial, e foram usados durante a Batalha de Jutlândia, a maior batalha naval do grande conflito. Foram depois apreendidos pela marinha britânica, que os manteve sob seu controlo. Dos 74 navios que compunham essa frota, 52 acabaram por afundar-se. Muitos dos destroços foram recuperados, mas as quatro embarcações agora à venda mantiveram-se no fundo do oceano, sendo considerados património oficial.

E precisamente por serem considerados património oficial, Thomas Clark nunca conseguiu recuperá-los e utilizá-los. Não raramente, mergulhadores tentam observar os navios, estando proibidos, contudo, de tocar-lhes ou aproximar-se demasiado.

O novo proprietário poderá, pelo contrário, entrar nos navios e retirar destroços, se autorizado a tal pelas autoridades escocesas. Qualquer venda que pretenda efetuar necessitará da autorização do Ministério da Defesa britânico.