Patrick Shanahan desiste da nomeação para secretário da Defesa dos EUA após revelações sobre violência familiar com taco de basebol

A decisão foi anunciada pouco tempo depois de o “Washington Post” ter publicado uma reportagem sobre um incidente violento ocorrido em 2011 envolvendo a ex-mulher de Patrick Shanahan e o filho do casal: o secretário interino da Defesa dos EUA decidiu não avançar com o seu processo de nomeação para o cargo. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo próprio Presidente norte-americano, Donald Trump, no Twitter.

Trump justificou assim a reversão do processo: “O secretário da Defesa interino, que fez um trabalho magnífico, decidiu não avançar com o processo de nomeação para poder dedicar mais tempo à sua família”. Logo de seguida, na mesma publicação, o agradecimento a Patrick Shanahan e o anúncio de quem o substituirá interinamente no cargo - Mark Esper, que era até agora secretário do Exército. “Conheço o Mark e não tenho dúvidas de que fará um trabalho fantástico!” Trump tinha anunciado a 9 de maio que pretendia nomear Patrick Shanahan, mas ficou apenas pela intenção, não tendo a documentação necessária para avançar com o processo chegado a ser preenchida.

A reportagem publicada pelo “Washington Post” diz respeito a um incidente ocorrido em novembro de 2011: o filho de Patrick Shanahan, de 17 anos, terá agredido “brutalmente” a mãe com um taco de basebol e Shanahan tê-lo-á defendido, escrevendo um memorando em que alegava que o filho tinha agido em legítima defesa. Agora diz sentir-se arrependido de o ter feito e que nunca pretendeu que outras pessoas, além dos advogados do filho, lessem o tal memorando. “Errei ao escrevê-lo. Nunca acreditei que aquilo que o Will fez à mãe tivesse sido em legítima defesa ou sequer justificável. A violência não é aceitável em nenhuma circunstância, e ainda menos aceitável é atacar alguém com um taco de basebol”, disse em entrevista, na segunda-feira, ao “Washington Post”.

Já esta terça-feira, o jornal “USA Today” revelou que o FBI está a investigar um incidente de 2010 no qual Patrick Shanahan e a ex-mulher acusaram-se mutuamente de violência. “Depois de ter sido nomeado há dois anos para vice-secretário, é lamentável que um acontecimento familiar muito antigo e profundamente doloroso esteja a ser tratado de forma tão incompleta e a influenciar o processo de nomeação”, afirmou Shanahan num comunicado citado pela CNN. “A continuação do processo de nomeação iria forçar os meus três filhos a reviver um capítulo traumático da nossa vida familiar e reabrir feridas que levámos anos a sarar”, acrescentou.

O substituto de Patrick Shanahan, Mark Esper, formou-se em Harvard e serviu durante a guerra dos EUA com o Iraque. Ocupava o cargo de secretário do Exército desde 2017. Chegou a trabalhar como vice-presidente das relações governamentais da Raytheon, uma das maiores fabricantes de armas do mundo. O cargo de secretário da Defesa continuará, como já referido, a ser ocupado interinamente, o que tem suscitado críticas por parte de membros das Forças Armadas norte-americanas, sobretudo numa altura em que as relações com o Irão mais do que esfriam.