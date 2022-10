Macron lamenta anúncio do Irão sobre enriquecimento de urânio e encoraja regime a ser “paciente e responsável”

O Presidente francês, Emmanuel Macron, lamentou esta segunda-feira o anúncio de que o Irão ultrapassará o limite de enriquecimento de urânio estabelecido no acordo nuclear de 2015. Paris manterá conversações com Teerão e os seus parceiros para evitar uma nova escalada no Médio Oriente, acrescentou.

“Lamento as declarações feitas mas, como a Agência Internacional de Energia Atómica sublinhou, o Irão está a respeitar os seus compromissos e nós encorajamo-lo firmemente a ser paciente e responsável”, disse Macron, citado pela Euronews. “Nenhuma forma de escalada vai na direção certa e não ajudará nem o próprio Irão, nem a comunidade internacional, pelo que faremos tudo o que pudermos com os nossos parceiros para dissuadir o Irão e encontrar uma possível via para o diálogo”, referiu, frisando que ainda há uma janela de oportunidade para salvar o acordo nuclear.

O Irão informou que até 27 de junho ultrapassará os limites de armazenamento de urânio definidos pelo acordo, de que os EUA se retiraram unilateralmente no ano passado. O porta-voz da organização iraniana de energia atómica, Behrouz Kamalvandi, adiantou que a medida será revertida quando “as outras partes honrarem os seus compromissos”.

UE adota posição de prudência

Na semana passada, Washington responsabilizou Teerão pelos ataques contra dois petroleiros no Golfo de Omã, uma acusação rejeitada pelo Irão. Após o anúncio do recomeço de enriquecimento de urânio para fins militares, a Administração norte-americana decidiu autorizar o envio de mais mil soldados para o Médio Oriente. Ao mesmo tempo, noticiou o jornal “The New York Times”, os EUA reforçaram a promessa de que nunca deixarão que o Irão se torne um Estado nuclear.

Entretanto, a União Europeia (UE) mostrou-se prudente na atribuição de responsabilidades pelos ataques contra os petroleiros, recusando-se a alinhar com Washington ou com Londres, que também já apontou o dedo ao Irão. “Tal decisão deve ser tomada com a máxima atenção. Conheço a análise feita pelos serviços de informação norte-americanos e britânicos, mas ainda não decidimos sobre aquilo que nos diz respeito. Devemos ser muito prudentes e recolher mais informações”, disse esta segunda-feira o chefe da diplomacia alemã, Heiko Maas, à chegada à reunião do Conselho de Negócios Estrangeiros da UE, no Luxemburgo. “É essencial ter todas as provas” antes de tirar conclusões, afirmou, por sua vez, o seu homólogo finlandês, Pekka Haavisto.

Macron mostrou-se sintonizado com a posição europeia, afirmando que “apenas quando todas as informações forem reunidas e todas as dúvidas desfeitas se podem atribuir culpas”. “Penso que no período em que estamos a entrar é útil mostrar calma”, concluiu.