Debate para líder dos conservadores: sem propostas concretas para quase nada, ficou a promessa dos cinco em abrir um inquérito à islamofobia

Um debate morno em que nem os próprios candidatos conseguiram fazer uma avaliação positiva das suas próprias prestações. “Sim, foi um bocadinho sem brilho. Acho que o formato não favorece muito as minhas capacidades. Tenho que aprender como desabrochar em realidades alternativas”, foi a autoavaliação de Rory Stewart, deputado que concorre como ‘nome fora da caixa’, à BBC, poucos minutos depois do fim do debate que tinha como objetivo ajudar a estabelecer algumas diferenças entre os cinco nomes que ainda restam no boletim para próximo líder dos conservadores - o que, na verdade, é uma escolha pelo próximo primeiro-ministro britânico só que a ser feita por cerca de 120 mil membros do partido conservador e não pelo eleitorado total de um país de mais de 60 milhões.

A segunda volta das votações aconteceu esta terça-feira, e Boris Johnson, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros da primeira-ministra Theresa May que se tornou a voz mais forte do euroceticismo britânico, saiu vencedor com 126 votos. Nesta ronda o nome eliminado foi Dominic Raab, ex-ministro do Brexit e também um dos conservadores que mais vezes se manifestou a favor de uma saída sem acordo. No seu lugar ficou “o brexiteer original”, Michael Gove: “Comecei isto, vou acabar isto”, disse quando questionado por uma espectadora que perguntava se algum dos candidatos poderia garantir que o marido dela não ficaria sem emprego na eventualidade de uma saída sem acordo. A essa frase cheia de compaixão, Gove acrescentou outra: “Algumas partes do país vão sofrer mais e a nossa democracia está em primeiro lugar”.

Rory Stewart conseguiu 37 votos mas ganha no campeonato das frases engraçadas de fim de debate. Ainda nas mesmas declarações à BBC disse que tirou a gravata porque pensou que esse gesto “pudesse trazer o debate de volta à realidade”. É que “aqueles bancos altos e brancos, como nos bares, que a BBC colocou para o debate, estavam a levar-nos para uma espécie de realidade alternativa”. Sobre o seu próprio futuro disse que não integrará um governo de Boris mas que gosta “muito” de “todos os outros candidatos”.

Destacamos Rory porque ele se destacou dos outros candidatos, para o bem e para o mal. Os conservadores mais centristas que veem nele uma opção menos à direita devem ter ficado impressionados com a sua promessa, retirada, de certo, do manifesto dos liberais-democratas para as próximas legislativas, em “investir mais nos serviços públicos e menos no corte de impostos”. Quanto ao Brexit, tal como todos os outros, nenhuma promessa concreta, apenas menos promessas no geral: “A diferença entre mim e os outros candidatos é que eu não ando a traçar linhas vermelhas nem a vender promessas impossíveis na televisão nacional”, disse depois de fazer troça da ideia de que é possível sair da União Europeia por altura do Halloween. Bruxelas não vai abrir novas negociações e e o parlamento vai negar-se a aprovar uma saída sem rede - e foi aqui que Stewart entrou no seu campo de batalha preferido: o de dizer imensas verdades que os outros que podem mesmo vencer isto se coíbem de referir. A mancha da sua prestação foi mesmo quando se recusou a criticar Trump pela sua tirada contra o ‘mayor’ de Londres, Sadiq Khan.

Sobre a possibilidade de uma saída sem acordo levantou ligeiras divergências entre os cadidatos. Jeremy Hunt e Michael Gove consideram que um 'no deal' pode acontecer, mas mostraram-se disponíveis para pedir um adiamento para a data de saída caso as negociações sobre um novo acordo estejam bem encaminhadas por essa altura (sim, parece que não ouviram o ‘outsider’ Stewart). Boris Johnson e Sajid Javid colocaram-se do outro lado: “Preparamo-nos para um 'no deal' porque é a melhor forma de conseguir um acordo”, disse Javid. Michael Gove e Boris Johnson até se envolveram num pequeno passeio pela avenida das memórias. “Eu e o Boris lutamos juntos para sair mas eu pergunto-lhe: ‘se chegarmos ao 31 de outubro e estivermos perto de conseguir um acordo, sairias?”, perguntou o ministro do Ambiente a Boris. “Se dissermos que essa data pode ser ultrapassada, tal como aconteceu em março, acho que os britânicos ficariam perplexos”, respondeu-lhe o ex-presidente da Câmara de Londres.

A questão do ambiente seguiu a linha da questão do Brexit: muito poucas ideias concretas. Num debate que teve como foco principal as perguntas de alguns dos espectadores da BBC, os candidatos foram incapazes de oferecer detalhe à Erin, uma adolescente de 15 anos que, no fim das prestações se disse “muito pouco impressionada”. Uma das perguntas feitas aos cinco foi sobre o compromisso em reduzir as emissões de carbono a zero até 2025. Johnson disse que vai colocar o ambiente “no coração” do seu programa eleitoral. Michael Gove disse que conhece a ativista sueca Greta Thunberg e que é preciso “limpar o ar que está a infetar os pulmões dos nossos jovens”.

A questão da Irlanda do Norte - e da necessidade de um “travão” temporário que não obrigue a barreiras físicas entre este país e a República da Irlanda - foi difícil para todos como aliás já tinha sido durante as negociações de Theresa May. Os mais empedernidos eurocéticos recusam-se a que seja a União Europeia a decidir quando e como levantar esse tal travão porque, até aí, a união aduaneira continua como está e o Reino Unido não pode negociar outros tratados comerciais. May não conseguiu em dois anos resolver a questão, estes cinco homens também não conseguiram em uma hora de debate.

Jeremy Hunt, atualmente ministro dos Negócios Estrangeiros, disse que “não pode haver uma barreira física na Irlanda do Norte”. Portanto, nenhuma notícia aqui. “O problema é que o travão vai manter o Reino Unido na união aduaneira até haver uma solução permanente”, coisa que também já toda a gente sabia, tanto que nenhum dos outros tentou responder. Sajid Javid, secretário de Estado do Interior, disse que sabe “o quão importante é o processo de paz”, mas que colocaria “um tempo limite ao travão”. Quanto tempo? Não sabe dizer. Johnson repete que “não pode haver o retorno a uma barreira física” e que “só é possível resolver o problema da fronteira durante o período de implementação do acordo”. E Stewart entra de novo em cena para estragar tudo: “Não haverá nenhum período de implementação de um acordo se o Reino Unido não assinar um acordo”.

Hunt, que segue num distante segundo lugar na corrida (conseguiu 46 votos), apresentou-se um pouco como o irmão mais velho e responsável e “pró-mercado” de Boris. E teve talvez a frase mais marcante - ainda que com pozinhos de populismo - de todo o debate. Falando por vez de um criador de ovelhas que conheceu algures do norte, disse: “Ok, Boris, conseguiste o teu sonho, estás no nº 10 de Downing Street, mas destruíste o meu sonho, o meu negócio de família”. A certa altura lembrou a audiência que é casado com uma imigrante. Extemporâneo, maybe? Até seria se não fosse o momento seguinte: a questão da islamofobia.

Na resposta à pergunta de um imã, que quis saber se os candidatos se comprometiam com uma luta séria aos crimes de ódio contra a população muçulmana, cada um dos cinco candidatos desdobrou-se em tentativas de simpatia para com a comunidade. Boris Johnson falou do seu bisavô turco, Rory Stewart cumprimentou o espectador com um salaam alaikum e até Sajid Javid, que vem de uma família muçulmana apesar de nunca ter seguido a religião, se viu na obrigação de dizer isto: “eu tenho muitos amigos e membros da minha família que são muçulmanos”. Mas é mesmo para Javid que vai o prémio da noite já que conseguiu colocar todos os candidatos numa esquina de onde não conseguiram sair sem prometer que sim, haveria um inquérito extenso e sério à prevalência da islamofobia na sociedade britânica.