Alemanha. Preso por suspeita de matar político pró-migrantes é simpatizante de extrema-direita

Um homem preso na Alemanha por suspeita de ter assassinado um político local, conhecido pelas suas posições pró-migrantes, era um simpatizante da extrema-direita, revelou esta segunda-feira o Ministério Público Federal, citado pela agência de notícias Reuters.

Walter Lübcke, com 65 anos, era membro da CDU de Angela Merkel e foi encontrado deitado numa poça de sangue no terraço da sua casa, no estado de Hesse, no centro do país, a 2 de junho. Tinha sido atingido a tiro na cabeça.

Após a análise de amostras de ADN encontrado no local, forças especiais da polícia prenderam no último sábado um homem de 55 anos, identificado como Stefan E. (o apelido não foi revelado devido às leis alemãs de privacidade), a cerca de 20 quilómetros da localidade onde Lübcke fora baleado.

“Uma notícia deprimente”, classifica Angela Merkel

“Com base no estado atual das investigações, acreditamos que há uma motivação de extrema-direita neste ato”, revelou um porta-voz do Ministério Público, acrescentando não haver provas de que o suspeito tenha cúmplices ou pertença a uma rede criminosa.

Referindo-se ao caso como “uma notícia deprimente”, Merkel sublinhou a importância de as autoridades seguirem todas as pistas e resolverem o caso o mais depressa possível. “Espero que em breve saibamos tudo o que se passou e possamos então fazer uma avaliação final”, disse.

A ministra da Justiça, Katarina Barley, mostrou-se “chocada com o ódio, ameaças e escárnio dirigidos a Walter Lübcke, mesmo depois da sua morte”. “Este ódio tem como alvo a própria estrutura da nossa sociedade”, referiu.

Lübcke defendeu o “valor cristão” de amar o próximo

Lübcke, que liderava o governo regional de Kassel, entrou no radar dos sites de extrema-direita pela defesa que fez da decisão de Merkel de receber cerca de um milhão de requerentes de asilo, a maioria vindos do Médio Oriente, em 2015, no pico da crise de refugiados. Nesse ano, o autarca fez um discurso em defesa dos “valores cristãos” como amar o próximo. Pelo menos uma publicação de extrema-direita chamou-o traidor e revelou a sua morada.

Desde então, o partido Alternativa para a Alemanha (AfD, de extrema-direita) cresceu consideravelmente, entrando no Parlamento nacional pela primeira vez na sequência das eleições de 2017. O AfD advoga que o Islão é incompatível com a Constituição alemã, uma posição que, segundo os principais partidos do país, tem contribuído para o aumento da intolerância e do discurso de ódio.