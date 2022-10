Trump manda chefe de gabinete sair da sala por ele estar a tossir durante uma entrevista

Donald Trump mandou o seu chefe de gabinete sair da Sala Oval por ele tossir. O presidente estava a dar uma entrevista a George Stephanopoulos, da ABC, e o episódio aconteceu quando o apresentador lhe fez uma pergunta incómoda sobre as suas declarações de rendimentos.

Stephanopoulos queria saber se o presidente ia tornar públicas as declarações em causa, como todos os presidentes anteriores fizeram durante décadas. Trump, que tem recusado sempre, começou uma resposta algo confusa: "A certa altura, podia, mas a certa altura espero que eles a consigam, porque é uma financ... é uma fantástica declaração financeira"

"É uma fantástica declaração financeira... e vamos repetir porque ele está a tossir no meio da minha resposta. Não gosto disso, sabe, não gosto disso", disse Trump. "Se vais tossir, por favor sai da sala. Não podes, simplesmente não podes. Oh rapaz rapaz. Okay, queres fazer isso de forma um pouco diferente de uhh".

Desde que os democratas venceram as eleições para a Câmara dos Representantes, em novembro passado, lançaram uma série de investigações sobre Trump, exigindo documentos que o presidente se tem negado a fornecer, invocando pretextos diversos. Entre esses documentos contam-se as declarações fiscais relativas a seis anos.

Durante a entrevista de Trump a Stephanopoulos, porém, o momento mais polémico foi quando o presidente reconheceu que, se uma potência estrangeira lhe oferecesse informação embaraçosa sobre um opositor político, ele aceitaria e não informaria o FBI. Depois de políticos democratas e republicanos o criticarem, Trump tentou emendar a mão, garantindo que informaria as autoridades.

Ainda assim, disse que primeiro veria o que continha a informação oferecida. A presidente da comissão que supervisiona as eleições lembrou que aceitar a ajuda de países estrangeiros durante uma campanha eleitoral é ilegal nos Estados Unidos.