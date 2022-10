Tiroteio em Toronto faz dois feridos graves

Pelo menos duas pessoas foram baleadas durante um tiroteio na cidade canadiana de Troronto durante as comemorações da conquista do título da NBA pela equipa do Toronto Raptors.

O tiroteio aconteceu nas imediações da praça Nathan Philips, no centro da cidade, e, de acordo com as autoridades policiais, os feridos não correrão perigo de vida, apesar de apresentarem lesões graves.

Uma das pessoas que foi alvejada é uma mulher. A polícia afirmou que duas pessoas foram detidas e que duas armas de fogo foram apreendidas. Durante a parada, disse a polícia, muitas pessoas lançaram foguetes e fogo de artifício - o que pode ter mascarado o som dos tiros. As autoridades locais estimam que nos festejos tenham estado cerca de dois milhões de pessoas. Os vídeos amadores mostram bem a concentração de pessoas - e a rapidez com a qual dispersaram depois de ouvidos os tiros.