Procuradoria alemã confirma que suspeito da morte de autarca é simpatizante da extrema-direita

A Procuradoria-Geral Federal da Alemanha confirmou esta segunda-feira que o suspeito do homicídio de um eleito local em Kassel (centro) é simpatizante da extrema-direita. Walter Lübcke, 65 anos, foi encontrado morto, com um tiro na cabeça, na sua casa nos arredores de Kassel, no estado de Hesse (centro), a 2 de junho.

No fim de semana passado, as autoridades detiveram um suspeito em Kassel, identificado através de vestígios de ADN nas roupas da vítima. "Acreditamos que o crime foi motivado por extremismo de extrema-direita", disse à imprensa Markus Schmitt, porta-voz da Procuradoria, com sede em Karlsruhe (sudoeste).

O porta-voz, que não respondeu a perguntas, precisou que os investigadores chegaram a essa conclusão através de declarações públicas feitas pelo suspeito, mas que até ao momento não há elementos que indiquem que seja membro de uma organização extremista.

Vários 'media' alemães tinham noticiado que o suspeito, de 45 anos e identificado apenas como Stephan E., terá nomeadamente participado num ataque a uma manifestação de sindicalistas, em 2009 em Dortmund (oeste), e num ataque a um centro de acolhimento de refugiados, em 1993 no estado de Hesse.

Também segundo a imprensa, o suspeito é conhecido das autoridades por outros atos de violência e posse de armas. Após o crime, a polícia e a procuradoria do estado de Hesse criaram uma equipa de 50 pessoas para investigar o homicídio.

Depois da detenção do suspeito, o processo passou para as autoridades federais dado "o significado particular" do crime, segundo Schmitt.

Membro da União Democrata-Cristã (CDU), Lübcke liderava a autarquia de Kassel e manifestou várias vezes o seu apoio à política de acolhimento de refugiados do governo da chanceler Angela Merkel, tendo por essa razão recebido ameaças de morte em 2015 e 2016.

A sua morte suscitou numerosos comentários nas redes sociais, alguns de congratulação. "Estou chocada com o ódio, ameaças e sarcasmo dirigidos a Walter Lübcke, mesmo depois da sua morte", disse a ministra da Justiça, Katarina Barley, ao diário Süddeutsche Zeitung.