Partido de extrema-direita AfD falha eleição do seu primeiro mayor na Hollywood alemã

Os eleitores da cidade alemã de Gorlitz elegeram este domingo o candidato democrata-cristão Octavian Ursu como presidente de Câmara, derrotando o candidato da Alternativa para a Alemanha (AfD), Sebastian Wippel.

Wippel teria sido o primeiro mayor do partido de extrema-direita se tivesse revalidado o resultado da primeira volta das eleições, realizada a 26 de maio, que ganhou com 36% dos votos – isto apesar de até ter ampliado a sua votação, aproximando-se agora dos 45%. No entanto, o candidato da CDU, da chanceler Angela Merkel, venceu a segunda volta, com pouco mais de 55%, depois de receber o apoio de outros partidos.

“Não foi um voto em Ursu mas mais um voto contra o candidato da AfD, contra mim. A CDU teve de contar com o apoio de muitos grupos, incluindo da extrema-esquerda, sem os quais não teria conseguido ganhar”, disse Wippel, citado pela Euronews. Por sua vez, o mayor eleito mostrou-se “feliz” que a maioria tivesse decidido votar nele. “No final, não se trata de dois candidatos, mas da orientação desta cidade para o mundo exterior, [trata-se] de nos mantermos uma sociedade aberta e de não nos isolarmos”, afirmou Ursu.

Agentes da “Gorliwood” escreveram carta contra AfD

Localizada junto à fronteira com a Polónia, Gorlitz é famosa pela sua ligação à indústria cinematográfica, sendo apelidada de “Gorliwood”. A cidade já serviu de pano de fundo para filmes como “Sacanas Sem Lei”, de Quentin Tarantino, “The Grand Budapest Hotel”, de Wes Anderson, ou “O Leitor”, de Stephen Daldry.

Alguns atores, produtores e realizadores que trabalharam na cidade escreveram uma carta aberta, apelando aos eleitores para que não votassem na AfD. “Não sucumbam ao ódio e à inimizade, discórdia e exclusão... Não traiam as vossas convicções assim que alguém diz que pode resolver as coisas por vocês”, podia ler-se na carta assinada pelo realizador inglês Stephen Daldry e pelos atores alemães Daniel Brühl (“Sacanas Sem Lei”) e Tom Wlaschiha (“A Guerra dos Tronos”), entre outros.

Nos últimos anos, o AfD, que tem uma vincada retórica anti-imigração, ganhou uma grande relevância na política alemã, fazendo-se eleger para todas as assembleias estaduais e também para o Parlamento Europeu.