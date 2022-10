Irlanda do Norte. Durante 30 anos de conflito só um corpo ficou por encontrar. Um novo livro conta a história da última desaparecida do IRA

Às oito da noite do último dia de abril de 2014, Gerry Adams, ex-líder do partido republicano Sinn Féin, entrou pelo seu pé na esquadra da polícia de Antrim, em Belfast, para participar numa reunião de rotina previamente marcada com as autoridades. Já não saiu. Foi detido a propósito do seu alegado envolvimento no rapto e assassinato de Jean McConville, norte-irlandesa de 37 anos que deixou dez filhos órfãos: dez irmãos espalhados por dez casas de acolhimento diferentes, que se fizeram homens e mulheres enquanto estranhos uns dos outros.

Agora, um novo livro mostra a influência que esse evento teve na vida destas crianças, maltratadas e abusadas em orfanatos, e oferece mais informação sobre o que de facto se passou com McConville, a única vítima do conflito na Irlanda no Norte que ainda estava por encontrar quando a paz foi assinada, em 1998.

Jean McConville foi assassinada há 47 anos, em 1972, por suspeita de estar a fornecer informações ao exército britânico, mas foi só com as declarações de Ivor Bell, ex-IRA, que Gerry Adams voltou a ser sugado para o olho do furacão. Bell aceitou ser entrevistado para um projeto de recolha da história oral das lutas religiosas norte-irlandesas conduzido pela Universidade de Boston, nos Estados Unidos, onde terá confessado o seu envolvimento e implicado Adams no crime. Nessa mesma série de entrevistas, Brendan Hughes e Dolours Price, igualmente ex-membros do IRA mas já falecidos, terão também referido a ligação de Gerry Adams à morte de McConville.

Mas ninguém chegou a ser condenado pela morte desta mãe. Quando entraram em casa de McConville para a prender, um grupo de pessoas encapuçadas pediu-lhe silêncio, e, ao olharem as crianças, garantiram-lhes que a mãe regressaria em breve. Mas a mãe não regressou e também não houve uma grande mobilização das forças policiais para encontrá-la.

Um novo livro do jornalista de investigação da “New Yorker” Patrick R. Keefe, “Say Nothing” (“Não digas nada”, em português), utiliza técnicas de detetive para entender o que se passou para que esta mulher se tenha tornado a única vítima dos “Problemas” - assim é apelidado, eufemisticamente, o conflito na Irlanda no Norte -, a ter permanecido até 2003 como “desaparecida”. Quando o seu corpo foi encontrado numa praia, os Acordos de Sexta-feira Santa já tinham sido assinados há quase cinco anos. Passou então a vigorar, como hoje ainda vigora, uma paz feita de leis que nem sempre valem na rua. Já este ano, na Páscoa, Lyra McKee, uma jornalista de investigação de 29 anos, foi morta em Derry, em confrontos entre republicanos e unionistas.

É uma história que já foi contada mas para Patrick Keefe “a Jean é todo um símbolo”. Em entrevista por email ao diário espanhol “El País”, o escritor e jornalista explica porquê: “Era viúva, mãe de dez filhos que ficaram órfãos e a sua história toca não só as vidas das vítimas como também as dos seus filhos e as dos perpetradores do crime, gente como Dolours Price, Brendan Hughes, e o homem que ordenou o seu assassinato, Gerry Adams. Para mim, este é um crime misterioso que os leitores podem até considerar fascinante e oferece uma lente através da qual examinar os 30 anos de conflito”.

Protestante convertida ao catolicismo para poder casar-se, Jean McConville nunca despertou pena entre os vizinhos pelo facto de ter ficado a criar dez crianças sozinha, antes a acusavam de ser uma espia para os britânicos, interessada na união com o resto do reino. Segundo conta o livro, após as primeiras semanas de caos, em que os mais velhos tentaram cuidar dos mais novos, os serviços sociais colocaram as crianças em vários orfanatos onde sofreram abusos horríveis.

“Eram lugares de pesadelo, onde a punição física era constante e o abuso sexual uma prática tolerada. Essas experiências da infância deram lugar a vidas turbulentas em alguns dos McConville, marcadas pelo uso de drogas, pequenos crimes e constantes entradas e saídas de várias prisões”, disse ainda o escritor. Os McConville tornaram-se então obcecados em limpar o nome da sua mãe e em encontrar os seus assassinos, mas isso é uma tarefa que já foi feita e está contada em vários livros de investigação. Só que os nomes dos alegados culpados são sempre os mesmos - dois estão mortos e um é intocável. Gerry Adams é o intocável - e as razões que levaram a que uma espécie de redoma se erguesse à sua volta são conhecidas: ele foi o único capaz de conduzir o IRA à mesa das negociações e, por isso, tudo o que se sabe sobre ele é dúbio, envolto em mistério, diz o autor norte-americano que, ainda assim, se confessa fascinado pela sua personagem.

"Há pessoas que o vêem como um santo que deveria receber o Nobel da Paz, enquanto para outros ele é o diabo. Acredito que tanto os britânicos quanto os americanos perceberam em algum momento que, se houvesse alguém capaz de levar o IRA à mesa de negociações e persuadi-los a abandonar as armas, essa pessoa era Adams. E sem dúvida que ele merece todo o crédito pelo seu papel em acabar com um conflito terrível”, disse Keefe. O que não o impede, acrescenta Keefe, de ser “uma mentira ambulante”.

“É um mestre da propaganda e a manipulação da sua própria imagem política na imprensa é muito natural para ele. Para desempenhar o papel principal que desempenhou no estabelecimento da paz, precisava de manter uma certa ambiguidade sobre si mesmo, e por isso rodeou-se de pessoas que repetem a mentira de que ele foi uma figura exclusivamente política e nunca teve influência nas ações militares do IRA. Mas para os outros membros do IRA, como Hughes e Price, que obedeciam às suas ordens para colocar bombas em locais públicos ou assassinar e fazer desaparecer pessoas como McConville, a sua insistência em negar a participação no IRA era profundamente ultrajante”.

Além dos testemunhos de vários antigos membros do IRA, há igualmente documentos, como fotografias e cartas, recolhidos por jornalistas e historiadores que parecem colocar Adams em várias reuniões de cariz militar do IRA. Mas é com a investigação do jornalista Ed Maloney no seu livro "A verdadeira história do IRA", que se chega até bem perto da porta da família McConville. Em 1971, um ano antes do desaparecimento do grupo de 16 pessoas do qual Jean McConville fazia parte, Adams terá criado "Os Quatro Desconhecidos", uma brigada de quatro pessoas que teriam apenas um alvo: os supostos informadores. Evelyn Gilroy, ex-IRA, confirmou esta informação quando disse, durante as entrevistas de Boston, que apenas Adams tinha o nível de autoridade em toda a área de Belfast para autorizar algo tão sério.

Também Price conta nas gravações, às quais Keefe teve acesso para escrever "Say Nothing", que depois de confessar o seu alegado delito, McConville foi transferida para Dundalk, na Irlanda, onde a unidade local do IRA devia assassiná-la. Algo correu mal e uma breve interação com a condenada chegou para que os ativistas locais se recusassem a assassinar a mulher. Quem se encarregou da tarefa foi o tal grupo de “Desconhecidos”. Cada um deles tinha ordens para disparar um tiro sobre McConville mas Dolours Price diz nas gravações que atirou ao lado de propósito.