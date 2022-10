Ex-presidente do Egito Mohammed Morsi morre em tribunal

Segundo as informações da televisão estatal, Morsi desmaiou após uma sessão judicial e morreu pouco tempo depois. Pouco antes de desmaiar e entrar em coma, Morsi pediu para se dirigir ao juiz, e foi-lhe permitido fazê-lo, ainda segundo os meios de comunicação estatis. Mohammed Morsi, que morre aos 67 anos, foi uma das principais figuras da Irmandade Muçulmana mas foi afastado do poder pelos militares, e por imensos protestos populares, em 2013. Estava preso por ter falsificado dados na sua candidatura para as eleições presidenciais de 2012 e também por crimes de espionagem. A audiência desta segunda-feira, segundo a BBC, visava precisamente as acusações de espionagem, que enfrentava por alegadas ligações à milícia palestiniana Hamas.

Primeiro presidente eleito democraticamente na história do país, depois de os tumultos da Primavera Árabe de 2011 terem posto fim aos 30 anos de governo do Presidente Hosni Mubarak, Morsi foi consequentemente deposto por um golpe militar, em julho de 2013. Dos quatro anos de mandato previstos, apenas serviu um.

Há cerca de um ano, um grupo de deputados britânicos escreveu um relatório onde chamava a atenção para as condições pouco dignas em que Morsi vivia na prisão, com pouca atenção prestada à sua frágil saúde (Morsi tinha problemas de fígado e diabetes). Foram feitos pedidos para visita mas todos foram negados, o que levou a comitiva britânica a falar em “possível tortura”.

Já depois do anúncio da sua morte, alguns dos seus apoiantes socorreram-se das redes sociais para prestar homenagem a Morsi e denunciar as condições em que ele, seus apoiantes e outros dissidentes políticos estão detidos há anos. O Partido da Liberdade e Justiça, o braço político da Irmandade Muçulmana de cujas fileiras Morsi subiu ao poder, descreveu sua morte como "um assassinato".

Bahey el-Din Hassan, diretor do Instituto de Estudos de Direitos Humanos do Cairo, disse que Morsi foi submetido a uma "morte lenta" durante seis anos e advertiu que "uma longa fila de prisioneiros [do presidente Abdel Fattah] el-Sisi e vítimas de negligência médica em salas de espera para a morte enfrentam destinos semelhantes".