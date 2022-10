“É tempo de unir.” Ministro britânico da Saúde e ex-candidato apoia Boris Johnson para primeiro-ministro

O antigo chefe da diplomacia britânica e favorito à liderança do Partido Conservador do Reino Unido, Boris Johnson, recebeu este domingo o apoio do ministro da Saúde, Matt Hancock, que desistiu da disputa na sexta-feira.

Logo após um debate televisivo marcado pela ausência de Johnson, o governante anunciou no Twitter que “é tempo de unir”, dizendo apoiar “Boris para ser o próximo primeiro-ministro”.

Num artigo assinado no jornal “The Times” e intitulado “O Boris e eu tivemos as nossas diferenças mas ele é o único capaz de nos unir”, Hancock acrescentou: “Tendo considerado todas as opções, apoio Boris Johnson como o melhor candidato para unir o Partido Conservador, para que possamos cumprir o Brexit e então unir o país sob uma agenda aberta, ambiciosa e a olhar para a frente.” “Boris é enfático em público e em privado [ao dizer] que quer ser o primeiro-ministro de uma nação e unir o país em torno de uma visão otimista para o futuro”, escreveu ainda.

Duro golpe para candidatos Hunt, Gove e Javid

O apoio de Hancock a Johnson acontece menos de três semanas depois de o ministro ter atacado o ex-governante por este ter dito “Que se lixem os negócios!” durante as negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), recorda a Sky News. Segundo a estação britânica, o posicionamento de Hancock representa um duro golpe para os ministros dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt, do Ambiente, Michael Gove, e do Interior, Sajid Javid, que esperavam obter o seu apoio.

Durante o debate da última noite, Hunt criticou a ausência de Johnson, perguntando: “Onde está o Boris? Se a sua equipa não lhe permite discutir com cinco colegas bastante amigáveis, como lidará ele com 27 países europeus?”. Após o debate, a secretária de Estado para o Digital e as Indústrias Criativas, Margot James, que é pela permanência na UE, manifestou o seu apoio ao ministro para o Desenvolvimento Internacional, Rory Stewart.

No próximo debate já se saberá “onde está o Boris”

Gove, Javid, Stewart e Dominic Raab, que foi ministro do Brexit durante quatro meses no ano passado, lutam para conseguir manter-se na corrida depois de, na primeira votação, realizada na semana passada, Johnson ter conseguido os votos de 114 deputados, mais de um terço da bancada parlamentar conservadora. O seu rival mais próximo é Hunt, que ficou, ainda assim, num bastante recuado segundo lugar, com 43 votos.

Esta terça-feira, acontece nova ronda de votações, seguindo-se outra na quarta e possivelmente outra ainda na quinta, até que a disputa fique reduzida a dois candidatos. O par de finalistas será sujeito à votação de todos os membros do Partido Conservador (cerca de 150 mil), devendo o vencedor ser anunciado na semana de 22 de julho.

Após a nova ronda, haverá um segundo debate televisivo, que contará necessariamente com menos candidatos e no qual Johnson já disse que participará.