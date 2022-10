Três suicídios de agentes em menos de dez dias. Polícia de Nova Iorque fala em depressão

O alarme soou no final desta semana. Michael Caddy, um respeitado e experiente detetive da NYPD (sigla da polícia de Nova Iorque) de 29 anos suicidou-se, menos de dez dias de outros dois agentes terem posto termo à vida.

“Estamos perante uma crise de saúde mental. E nós, tanto a NYPD como todos os profissionais da polícia, temos que entrar em ação. Isto não pode continuar. A polícia passa grande parte do seu dia a ajudar outros. Mas antes de socorrer as pessoas que servimos, é imperativo que nos ajudemos a nós próprios em primeiro lugar”, declarou o comissário James P. O’Neill, número um da NYPD.

Estes não foram os únicos casos recentes de suicídio naquela força policial. Um terceiro agente tinha-se matado há menos de dez dias.

Micael Caddy deu um tiro fatal no interior do carro-patrulha que conduzia, junto à sua esquadra em Staten Island. O detetive era especialista em casos de violência doméstica e envolvido num processo litigioso de divórcio.

O primeiro caso ocorreu no dia 5. O chefe Steven Silks, de 62 anos, à beira da jubilação, também se matou com um tiro, no bairro de Queens.

Na manhã seguinte, a polícia descobriu que outro dos seus homens, o Joe Calabrese, detetive de homicídios de 58 anos, também se matara,

Estes três casos chocaram os nova-iorquinos, sobretudo os milhares de agentes que trabalham na “cidade que nunca dorme”.

O comissário James P. O’Neill recordou que a Nova Iorque “hora” a perda destes agentes, que apelida de “três valentes”, que ajudaram a comunidade a “ser melhor”

No total deste ano, a NYPD soma quatro casos de suicídio, número semelhante ao do ano passado.