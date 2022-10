“The New York Times”: Autocensura pode ser contagiosa

“The New York Times” (“NYT”) deixará de reproduzir cartoons políticos, mês e meio depois de a sua edição internacional ter republicado uma obra de António, cartoonista do Expresso, que a administração do diário americano rotulou de “antissemita”. Jeet Heer, editor da revista “The New Republic”, critica esta decisão: “O ‘NYT’ imprime um cartoon horrível e decide, de repente, deixar de publicar cartoons. Por essa lógica, devia ter encerrado após a publicação de notícias falsas sobre as armas de destruição em massa iraquianas que conduziram os Estados Unidos a uma guerra”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)