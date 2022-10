Rússia emite primeiros passaportes para os habitantes das regiões separatistas ucranianas

Já foram entregues os primeiros passaportes russos aos cidadãos das províncias do leste da Ucrânia de Donetsk e Luhansk - o problema é que a maioria dos países onde esses passaportes poderiam ser utilizados não reconhecem estas regiões como parte da Rússia, mas sim como território ucraniano.

Ao abrigo de um procedimento administrativo simplificado - alegando “razões humanitárias” - o presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou uma autorização que confere o direito a alguns cidadãos destas províncias a pedir o passaporte russo, mas a Ucrânia já disse que nunca vai reconhecer "documentos emitidos por um país agressor”. Segundo informação difundida pelos meios de comunicação russos, pelo menos 60 pessoas receberam passaportes esta sexta-feira, numa cerimónia que envolveu juramento de bandeira.

Também a União Europeia criticou esta decisão. Federica Mogherini, chefe da diplomacia europeia, disse que a iniciativa “vai contra o espírito e os objetivos dos acordos de paz de Minsk” e representa “mais um ataque à soberania ucraniana por parte da Rússia”.

Mas não há sinais, por parte dos russos, de que estas críticas estejam a ser ouvidas. Esta sexta-feira, Oleg Agarkov, um dos funcionários do departamento de imigração de Rostov Oblast, na fronteira da Rússia com as regiões separatistas, disse à comunicação social russa, citada pela Deutsche Welle, que o seu escritório já recebeu cerca de 12.000 pedidos para a emissão de novos passaportes. Kiev, por outro lado, diz que estes documentos não serão aceites como identificação em território ucraniano nem para entrar no país.

Através do Twitter, o primeiro-ministro Volodymyr Groysman apelidou os passaportes de “violação flagrante de todos os direitos e da moral” e reforçou que as autoridades ucranianas estão instruídas para não aceitar estes documentos como prova válida de identidade.

A guerra entre o exército ucraniano e os separatistas matou 13 mil pessoas em cinco anos, segundo números das Nações Unidas.